Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show per presentare gli aggiornamenti sui progressi di Xbox e Bethesda

Il Tokyo Game Show si sta avvicinando rapidamente e i fan di Xbox sono entusiasti per l'Xbox Digital Broadcast previsto per il 21 settembre. L'anno scorso, Microsoft ha fatto diversi annunci interessanti durante l'evento, e sembra che quest'anno non sarà diverso.

Secondo un annuncio su Xbox Wire, Xbox Digital Broadcast fornirà "aggiornamenti sui progressi" da Xbox e Bethesda. Con una miriade di giochi attualmente in sviluppo sotto il marchio Xbox Game Studios, i fan sperano in nuovi scorci di titoli molto attesi come Avowed, Fable e Hellblade 2.

Inoltre, si prevede che Turn 10 svelerà un trailer di Forza Motorsport, dato che il gioco verrà lanciato su Xbox Series X|S il 10 ottobre. Per quanto riguarda Bethesda Softworks, i fan stanno incrociando le dita per la rivelazione di Wolfenstein III. , ma sono più probabili aggiornamenti su Starfield e Elder Scrolls Online.

Microsoft promette una "collezione di giochi creativamente diversificata" durante l'evento, evidenziando l'inclusione di titoli di creatori giapponesi. Jerret West, Chief Marketing Officer di Xbox, ha espresso entusiasmo per la condivisione dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, sottolineando la continua crescita della piattaforma con contenuti provenienti da team di tutta l'Asia.

I fan di Xbox potranno aspettarsi una serie di entusiasmanti annunci e aggiornamenti durante l'Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show. Resta sintonizzato per le ultime notizie man mano che si svolgono!