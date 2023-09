Microsoft bloccherà i driver della stampante di terze parti in Windows Update per una maggiore sicurezza

By

Microsoft ha annunciato un cambiamento significativo nella sua strategia relativa ai driver della stampante, che include il blocco della distribuzione di driver della stampante di terze parti tramite Windows Update. L'azienda prevede di implementare gradualmente questo cambiamento nei prossimi quattro anni per migliorare la sicurezza complessiva dell'ecosistema Windows.

A partire dal rilascio di Windows 10 21H2, Microsoft fornirà il supporto integrato per i dispositivi di stampa conformi a Mopria tramite il driver Microsoft IPP Class. Ciò significa che i produttori di dispositivi di stampa non dovranno più fornire i propri programmi di installazione, driver o utilità. L'obiettivo di Microsoft è semplificare il processo di stampa ed eliminare i rischi per la sicurezza associati ai driver della stampante di terze parti.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, Microsoft introdurrà una nuova modalità di stampa predefinita che disabilita i driver di terze parti per scopi di stampa. Questa mossa è una risposta al fatto che le falle nella sicurezza dei driver delle stampanti spesso passano inosservate per lunghi periodi, comportando rischi significativi per gli utenti.

I cambiamenti nella strategia dei driver della stampante verranno implementati gradualmente. Entro il 2025, Microsoft smetterà di accettare l'invio di driver da parte dei fornitori di stampanti e i nuovi driver di stampante di terze parti non verranno più pubblicati tramite Windows Update. Nel 2026, la classifica dei driver della stampante verrà modificata per dare priorità ai driver interni di classe IPP di Windows. Dal 2027 in poi, gli aggiornamenti dei driver della stampante di terze parti verranno forniti tramite Windows Update solo se forniscono correzioni di sicurezza.

Tuttavia, gli utenti avranno comunque la possibilità di installare i driver della stampante direttamente dai siti Web dei fornitori come pacchetti di installazione autonomi. I driver di stampante di terze parti esistenti continueranno a funzionare su tutte le versioni di Windows anche dopo che non saranno più pubblicati tramite Windows Update.

Microsoft continuerà inoltre a rilasciare patch di sicurezza per i driver delle stampanti legacy purché le rispettive versioni di Windows rientrino nel ciclo di vita del supporto.

Questa mossa di Microsoft mira a creare un sistema di stampa più sicuro e moderno per gli utenti Windows. Fornisce un approccio semplificato e centralizzato per i driver della stampante, riducendo al minimo i potenziali rischi per la sicurezza associati al software di terze parti.

