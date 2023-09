Microsoft presenta l'impegno sul copyright di Copilot per indennizzare i clienti commerciali

Microsoft ha compiuto un passo significativo nel rassicurare i propri clienti commerciali introducendo il Copilot Copyright Commitment. Questo impegno garantisce un indennizzo per gli utenti commerciali dei servizi Copilot AI di Microsoft. Questa mossa si basa sul precedente annuncio dell’azienda di giugno, in cui aveva istituito un programma di garanzia dell’intelligenza artificiale per garantire che le applicazioni AI distribuite sulle sue piattaforme soddisfino i requisiti legali e normativi.

In un post sul blog, il vicepresidente e presidente di Microsoft, Brad Smith, insieme al consigliere generale Hossein Nowbar, hanno affrontato le preoccupazioni dei clienti in merito a potenziali denunce di violazione del copyright derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Secondo l'impegno, se una terza parte avvia una causa per violazione del copyright contro un cliente commerciale per l'utilizzo dei Copilots di Microsoft o del loro output generato, Microsoft difenderà il cliente e coprirà eventuali giudizi o accordi negativi derivanti dalla causa. Tuttavia questa protezione si applica solo se il cliente ha utilizzato i guardrail e i filtri dei contenuti integrati nei prodotti Microsoft.

Per alleviare le preoccupazioni dei clienti, Microsoft sta incorporando protezioni essenziali nei suoi servizi Copilot per rispettare i diritti d'autore dei creatori di contenuti. Implementando queste misure di salvaguardia, la probabilità di generare contenuti illeciti sarà notevolmente ridotta. Tuttavia, i clienti devono aderire a queste misure di protezione per garantire il rispetto delle norme sul copyright.

Assumendosi la responsabilità di affrontare le preoccupazioni relative al copyright, Microsoft mira a supportare i propri clienti e mitigare i potenziali rischi legali associati all'utilizzo dei suoi prodotti. L'impegno sul copyright di Copilot si estende a vari servizi Microsoft, tra cui Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot e Microsoft Security Copilot. Tuttavia, i servizi consumer come Bing Chat non sono coperti da questo impegno, lasciando spazio a speculazioni su come Microsoft affronterà questo aspetto in futuro.

Questa iniziativa di Microsoft dimostra l'impegno a proteggere gli interessi dei propri clienti e a facilitare l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale. Con l'impegno sul copyright di Copilot in vigore, i clienti commerciali possono sfruttare con sicurezza i servizi di intelligenza artificiale di Microsoft riducendo al minimo i rischi associati a potenziali reclami per violazione del copyright.

Definizioni:

– Servizi AI Copilot: servizi AI forniti da Microsoft che assistono gli utenti nella generazione di contenuti.

– Violazione del copyright: utilizzo non autorizzato di materiale protetto da copyright senza il permesso del detentore del copyright.

– Indennizzo: protezione contro le perdite finanziarie subite a causa di pretese legali o responsabilità.

Fonte:

– Microsoft: post sul blog di Brad Smith e Hossein Nowbar (nessun URL fornito)