Microsoft coprirà i danni legali per reclami di violazione del copyright sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale

Microsoft ha annunciato che si assumerà la responsabilità per danni legali per conto dei clienti che utilizzano i suoi prodotti di intelligenza artificiale (AI) se vengono citati in giudizio per rivendicazioni di violazione del copyright sull'output generato da tali sistemi. La società ha dichiarato che coprirà potenziali rischi legali derivanti da rivendicazioni di terzi purché i clienti utilizzino i “guardrail e filtri dei contenuti” integrati nei suoi prodotti.

Con il crescente utilizzo della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, sono state sollevate preoccupazioni sulla capacità di questi sistemi di generare contenuti senza un adeguato riferimento agli autori originali. Microsoft, che fa molto affidamento su GenAI per la sua crescita e ha incorporato la tecnologia in vari prodotti come servizi cloud, ricerca e software di produttività aziendale, mira ad affrontare queste preoccupazioni e rafforzare la fiducia nell’uso dell’intelligenza artificiale.

L'impegno sul copyright Copilot dell'azienda estende specificamente la copertura esistente dell'indennizzo della proprietà intellettuale alle rivendicazioni sul copyright relative all'uso degli assistenti basati sull'intelligenza artificiale di Microsoft chiamati Copilots e Bing Chat Enterprise. Fornendo questa copertura, Microsoft mira a ridurre la probabilità che l’intelligenza artificiale restituisca contenuti illeciti e a tutelare i propri clienti da potenziali ripercussioni legali.

L'attenzione di Microsoft alla tecnologia AI dimostra il suo impegno nello spingere i confini dell'innovazione e nell'assistere i clienti in vari settori. Con questo impegno a coprire i danni legali per le richieste di violazione del copyright, l’azienda mira a fornire un ambiente più sicuro affinché gli utenti possano beneficiare delle funzionalità della tecnologia AI.

