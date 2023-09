Microsoft Surface Duo, rilasciato a settembre 2020, ha raggiunto la fine del suo percorso di aggiornamento software. Da ora in poi il dispositivo non riceverà più aggiornamenti della versione Android e patch di sicurezza. Questa notizia potrebbe deludere gli utenti a cui erano stati promessi tre anni di supporto software al momento dell'acquisto del dispositivo pieghevole.

Quando è stato lanciato Surface Duo, veniva fornito con Android 10 preinstallato. Microsoft ha assicurato agli utenti che avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti di sicurezza Android e upgrade del sistema operativo. Tuttavia, il dispositivo ha ricevuto solo due aggiornamenti della versione Android nel corso della sua vita. Nel gennaio 2022 è stato aggiornato ad Android 11 e successivamente, in ottobre, ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 12L. Sfortunatamente, Android 12L sarà l'ultimo aggiornamento della versione Android per Surface Duo.

La mancanza di supporto software per un dispositivo dal prezzo di 1,399 dollari è sicuramente deludente per gli utenti. Li lascia con un dispositivo che potrebbe non disporre delle funzionalità più recenti o dei miglioramenti della sicurezza.

D'altra parte, anche il Microsoft Surface Duo 2, rilasciato nell'ottobre 2021, riceverà solo tre anni di supporto software. Attualmente funziona su Android 11 e ha ricevuto l'aggiornamento Android 12L nell'ottobre 2022. Tuttavia, Microsoft non ha ancora confermato se Surface Duo 2 riceverà ulteriori aggiornamenti del sistema operativo Android prima della fine del supporto nell'ottobre 2024.

È essenziale che gli utenti considerino la durata del supporto software di un dispositivo quando prendono una decisione di acquisto. Sebbene Surface Duo e Surface Duo 2 offrissero funzionalità e fattori di forma unici, gli aggiornamenti software limitati potrebbero influire sulla loro usabilità a lungo termine.

In conclusione, la linea Microsoft Surface Duo non riceverà più aggiornamenti software, inclusi upgrade della versione Android e patch di sicurezza. Ciò lascia gli utenti con dispositivi che non riceveranno le funzionalità e i miglioramenti più recenti. Gli utenti dovrebbero considerare la durata del supporto software di un dispositivo prima di prendere una decisione di acquisto, in particolare per i dispositivi nella fascia di prezzo più alta.

