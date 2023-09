Microsoft termina gli aggiornamenti per Surface Duo originale, lasciando i clienti delusi

L'originale Microsoft Surface Duo, rilasciato nel 2020, ha raggiunto la fine dei suoi aggiornamenti software, lasciando i clienti delusi. L'esclusivo dispositivo a doppio schermo è stato commercializzato come strumento di produttività con funzionalità multitasking avanzate. Tuttavia, le revisioni iniziali hanno evidenziato problemi software significativi, sebbene l'hardware sia stato elogiato.

Microsoft ha promesso tre anni di aggiornamenti software per Surface Duo, ma gli aggiornamenti hanno tardato ad arrivare. La società ha rilasciato un aggiornamento ad Android 11 all’inizio del 2022, con diversi mesi di ritardo rispetto al previsto. Questo è stato seguito dall'arrivo di Android 12L sia per il Surface Duo originale che per il suo seguito più tardi nel 2022.

Sfortunatamente, Android 12L sarà l'ultimo aggiornamento per il Surface Duo originale. Una pagina di supporto Microsoft conferma che gli aggiornamenti per il dispositivo, inclusi gli aggiornamenti completi del sistema operativo e di sicurezza, sono terminati il ​​10 settembre 2023. Nonostante ciò, un aggiornamento Android 13 non è mai stato rilasciato per Surface Duo, anche se Google aveva rilasciato l'aggiornamento più di un anno fa. fa. Ciò significa che i clienti che hanno acquistato il telefono da $ 1,400 da Microsoft hanno ricevuto meno aggiornamenti del sistema operativo rispetto ai dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy.

Il futuro non sembra promettente neanche per il Surface Duo 2. Si prevede che perderà il supporto nell'ottobre 2024 e finora non ci sono indicazioni di un rilascio ufficiale di Android 13 per il dispositivo. Microsoft sembra essersi allontanata dal fattore di forma a doppio schermo, con rapporti che suggeriscono che l'azienda sta progettando un dispositivo pieghevole simile al Galaxy Z Fold di Samsung e al Pixel Fold di Google.

Anche se il Surface Duo originale potrebbe non ricevere più aggiornamenti, la decisione di Microsoft di concentrarsi su un fattore di forma diverso per i suoi futuri dispositivi indica l'impegno dell'azienda nel migliorare l'esperienza dell'utente. Tuttavia, per i possessori di Surface Duo, la mancanza di aggiornamenti lascia con un senso di delusione e il desiderio di maggiore supporto da parte di Microsoft.

Fonte:

– Windows Centrale