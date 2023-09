Microsoft offre protezione legale agli utenti dei servizi AI Copilot

By

Microsoft fornisce protezione legale ai clienti che utilizzano i suoi servizi AI Copilot e affrontano azioni legali per violazione del copyright. L’iniziativa, denominata Copilot Copyright Commitment, mira a rispondere alle preoccupazioni sollevate dai titolari dei diritti d’autore riguardo all’uso di opere protette da parte delle società di intelligenza artificiale. Il responsabile legale di Microsoft, Brad Smith, ha dichiarato che la società si assumerà la responsabilità di eventuali rischi legali e difenderà i clienti nel caso vengano citati in giudizio per violazione del copyright durante l'utilizzo di Copilot.

La decisione di offrire tutela legale nasce da tre ragioni principali. In primo luogo, Microsoft vuole supportare i propri clienti e sostenere i servizi che fornisce. Inoltre, l’azienda riconosce le preoccupazioni dei detentori dei diritti d’autore e desidera affrontarle. Infine, Microsoft ha implementato misure di salvaguardia per impedire l'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright.

In base alla nuova policy, se una terza parte intenta una causa per violazione del copyright contro un cliente commerciale per l'utilizzo di Copilot o dei suoi risultati, Microsoft difenderà il cliente e coprirà eventuali giudizi o accordi negativi derivanti dalla causa. Tuttavia, questa protezione dipende dall'utilizzo da parte del cliente dei filtri dei contenuti e dei guardrail forniti da Microsoft.

La partnership tra Microsoft e i suoi clienti mira ad affrontare l’incertezza che circonda la legge sul copyright e a garantire che gli autori mantengano il controllo e ricevano un giusto compenso per le loro creazioni. L’azienda riconosce l’importanza di mantenere la concorrenza e promuovere l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Alcuni operatori del settore hanno proposto licenze e autorizzazioni opt-in come modo per accedere ai dati senza violare i diritti di proprietà intellettuale.

I servizi Copilot di Microsoft, che includono GitHub Copilot e altre integrazioni nei prodotti Microsoft, sono diventati popolari tra gli sviluppatori. Tuttavia, la tecnologia ha dovuto affrontare sfide legali, con azioni legali relative all’uso non autorizzato di codice concesso in licenza e opere protette da copyright per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

In sintesi, il Copilot Copyright Commitment di Microsoft fornisce rassicurazione agli utenti dei suoi servizi AI Copilot offrendo protezione legale in caso di azioni legali per violazione del copyright. Questa mossa dimostra l'impegno di Microsoft nel supportare i propri clienti e affrontare le preoccupazioni sollevate dai detentori del copyright.

