The Astral Purple: Microsoft annuncia il nuovo controller wireless per Xbox

Microsoft ha presentato la sua ultima aggiunta alla gamma di controller wireless Xbox, l'Astral Purple. Questa nuova versione presenta un guscio anteriore viola intenso abbinato a un retro bianco, che ricorda il design del precedente controller Velocity Green.

Il controller Astral Purple per Xbox vanta tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe, inclusi paraurti e grilletti strutturati per una presa migliore, un pulsante Condividi dedicato per condividere facilmente i momenti di gioco e un jack da 3.5 mm per il collegamento di dispositivi audio.

Nel corso di quest'anno, Microsoft ha introdotto vari design di controller accattivanti per soddisfare le diverse preferenze. Tra queste versioni ci sono il "dinamico" Stormcloud Vapour, dotato di uno sfondo sorprendente, e il controller Starfield in edizione limitata.

A differenza del lancio di Velocity Green, non sembrano essere disponibili ulteriori prodotti o accessori aggiuntivi per Astral Purple. Quindi, se speri di accessoriare con una felpa con cappuccio Xbox abbinata o un dock di ricarica rapida coordinato, questa volta potresti essere sfortunato.

Al prezzo di £ 60 / $ 65, il controller wireless Astral Purple per Xbox sarà lanciato il 19 settembre. I preordini per questa nuova variante di colore sono già disponibili tramite Microsoft Store.

Nel complesso, Astral Purple offre ancora un'altra opzione elegante e versatile per consentire ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco Xbox. Con la sua combinazione di colori vivaci e funzionalità affidabili, questo controller piacerà sicuramente ai fan che desiderano aggiornare o espandere la propria collezione.

Definizioni:

– Controller wireless Xbox: un dispositivo portatile progettato per l'utilizzo con le console di gioco Xbox, che consente ai giocatori di controllare il proprio gameplay in modalità wireless.

– Paraurti e grilletti testurizzati: i pulsanti del controller appositamente progettati per fornire ai giocatori un'esperienza tattile e di presa migliorata.

– Jack da 3.5 mm: un jack audio standard che consente agli utenti di collegare dispositivi audio esterni, come cuffie o altoparlanti, al controller Xbox.

