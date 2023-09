Microsoft presenta l'impegno sul copyright di Copilot per proteggere gli utenti

Microsoft ha recentemente annunciato il Copilot Copyright Commitment, che mira a salvaguardare i clienti Copilot da denunce di violazione del copyright. In base a questo impegno, se una terza parte fa causa a un cliente commerciale per violazione del copyright correlata all'uso dei Copilots di Microsoft o all'output da essi generato, Microsoft si assumerà la difesa legale e coprirà eventuali danni e spese legali.

L'iniziativa copre vari servizi, tra cui Microsoft 365 Copilot per Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot e Bing Chat Enterprise. Microsoft vuole fornire chiarezza ai clienti che utilizzano i servizi Copilot e all'output che producono, assicurando loro che non devono preoccuparsi di potenziali reclami sul copyright.

Microsoft riconosce le preoccupazioni relative al copyright quando si utilizza l'output dell'intelligenza artificiale generativa. Gli autori e gli artisti sono naturalmente preoccupati di come il loro lavoro viene utilizzato per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, Microsoft vuole affrontare queste preoccupazioni assumendosi la responsabilità di eventuali rischi legali associati alle sfide sul copyright.

L’impegno è particolarmente degno di nota in quanto la stessa Microsoft ha dovuto affrontare una causa sul copyright da parte di Copilot lo scorso anno. La causa sosteneva che Microsoft, GitHub e il partner OpenAI avessero sottratto codice pubblico per addestrare il loro modello di apprendimento automatico, Codex e l'assistente di programmazione Copilot. Microsoft ritiene che la causa non specifichi alcuna opera protetta da copyright che sia stata utilizzata in modo improprio e sottolinea il concetto di fair use, che consente l'uso senza licenza di opere protette da copyright in determinate situazioni.

Microsoft sottolinea la sua sensibilità nei confronti delle preoccupazioni degli autori e riconosce che l'intelligenza artificiale generativa solleva nuove questioni di politica pubblica. La società afferma che è fondamentale che gli autori mantengano il controllo sui propri diritti ai sensi della legge sul copyright e ricevano un giusto compenso per le loro creazioni.

Inoltre, Microsoft ha implementato filtri e altre tecnologie per ridurre le possibilità che i Copilots generino contenuti illeciti. Per qualificarsi per la copertura dell'indennizzo, i clienti devono utilizzare i guardrail e i filtri dei contenuti forniti. Inoltre, i clienti non possono inserire dati in un servizio Copilot se non dispongono dei diritti appropriati per utilizzarli.

È importante notare che l'impegno sul copyright di Copilot di Microsoft non influisce sulla posizione dell'azienda nel rivendicare i diritti di proprietà intellettuale negli output dei suoi servizi Copilot.

Fonte:

Microsoft