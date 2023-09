Microsoft si impegna a assumersi la responsabilità legale per la violazione del copyright sull'intelligenza artificiale

Microsoft ha compiuto un passo significativo per affrontare le preoccupazioni sulla violazione del copyright relativa all’intelligenza artificiale (AI). Il colosso della tecnologia ha accettato di assumersi la responsabilità legale per eventuali problemi di copyright che potrebbero derivare dall’uso del suo software di intelligenza artificiale nelle imprese. Ciò si applica specificamente agli strumenti di Word, PowerPoint e agli strumenti di codifica.

L'impegno di Microsoft include il pagamento di eventuali spese legali sostenute dai clienti commerciali citati in giudizio per aver utilizzato strumenti o qualsiasi output generato dall'intelligenza artificiale. Questa protezione si estende ai clienti di GitHub Copilot, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare codice informatico, nonché a Microsoft 365 Copilot, che applica l’intelligenza artificiale a prodotti come Word e PowerPoint.

Questa mossa di Microsoft mira ad aprire il mercato e rendere il software più utilizzabile per le aziende. Allevia uno degli ostacoli principali per le aziende fornendo la certezza che Microsoft si farà carico dei rischi legali associati alle denunce di violazione del copyright.

L’uso dell’intelligenza artificiale generativa ha portato a battaglie legali e cause legali, con proprietari di contenuti, artisti, cantanti, società di media ed editori che accusano le società di intelligenza artificiale di utilizzare materiali protetti da copyright senza consenso o compenso. Per affrontare queste preoccupazioni, i principali sviluppatori di software, tra cui Microsoft e Adobe, si sono impegnati a risarcire i propri utenti.

Hossein Nowbar, consulente generale per gli affari legali aziendali di Microsoft, ha riconosciuto le preoccupazioni dei clienti riguardo alle denunce di violazione della proprietà intellettuale derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Microsoft ha dichiarato che si assumerà la responsabilità per eventuali rischi legali affrontati dai clienti paganti.

I "guardrail" di Microsoft includono filtri dei contenuti e sistemi di rilevamento per identificare contenuti di terze parti potenzialmente in violazione. Mentre le controversie e i precedenti legali in materia di intelligenza artificiale e copyright sono ancora in fase di sviluppo, la posizione proattiva di Microsoft cerca di affrontare le preoccupazioni dei clienti e mitigare i rischi associati alla violazione del copyright.

In conclusione, la promessa di Microsoft di assumersi la responsabilità legale per la violazione del copyright relativa al suo software di intelligenza artificiale dimostra il suo impegno nei confronti della protezione dei clienti e risponde alle preoccupazioni del settore. Assumendosi potenziali rischi legali, Microsoft mira a promuovere un ambiente più accessibile e sicuro per le aziende che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale.

