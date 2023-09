Microsoft Paint in Windows 11 introduce lo strumento di rimozione dello sfondo

By

Microsoft ha compiuto un passo importante verso il miglioramento delle funzionalità della sua app Paint in Windows 11 con l'introduzione di uno strumento per la rimozione dello sfondo. Simile alla funzionalità presente in Adobe Photoshop, questa funzionalità consente agli utenti Windows di rimuovere facilmente gli sfondi dalle immagini con un solo clic, semplificando le attività di modifica grafica.

Per sfruttare questo potente strumento, gli utenti dovranno prima assicurarsi di avere installata la versione più recente dell'app Paint. Possono aggiornare l'app Paint di Windows 11 alla versione 11.2306.30 tramite Microsoft Store. Una volta aggiornato, gli utenti possono avviare l'app e aprire l'immagine che desiderano modificare su una tela bianca.

Per accedere allo strumento di rimozione dello sfondo, gli utenti devono guardare in alto a sinistra dell'immagine e trovare la sezione "Immagine". All'interno di questa sezione, individueranno e selezioneranno il pulsante "Rimuovi sfondo". Cliccando su questo pulsante verrà rimosso l'intero sfondo dell'immagine, lasciando solo il ritaglio del soggetto selezionato.

Per coloro che desiderano un maggiore controllo sul processo di modifica, lo strumento di rimozione dello sfondo consente una rimozione personalizzata. Gli utenti possono utilizzare lo strumento di selezione del rettangolo per specificare l'area da cui desiderano rimuovere lo sfondo, offrendo una maggiore precisione.

Al momento, lo strumento di rimozione dello sfondo è disponibile esclusivamente per Windows Insider e Microsoft non ha fornito una tempistica specifica per il rilascio più ampio della funzionalità. Tuttavia, sulla base delle pratiche passate, è probabile che l'azienda distribuirà lo strumento a tutti gli utenti di Windows 11 dopo alcune settimane di test. Pertanto, è consigliabile che gli utenti tengano d'occhio gli aggiornamenti.

Con l'aggiunta dello strumento di rimozione dello sfondo, Microsoft Paint in Windows 11 rende l'editing grafico più accessibile ed efficiente per gli utenti creativi. Questa funzionalità semplifica il processo di isolamento dei soggetti dal loro background e, sebbene attualmente limitata ai Windows Insider, si prevede che diventi ampiamente disponibile nel prossimo futuro.

