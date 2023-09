Microsoft Paint presenta lo strumento di rimozione dello sfondo per un facile editing delle immagini

Microsoft sta attualmente testando un nuovo strumento per la rimozione dello sfondo nella sua popolare applicazione Paint. Questa funzionalità è stata implementata per Windows Insider nei canali Canary e Dev, con la versione 11.2306.30.0. Lo strumento consente agli utenti di rimuovere lo sfondo di un'immagine con un solo clic.

Per utilizzare questo strumento, i tester possono semplicemente aprire un'immagine in Paint e fare clic sul pulsante di rimozione dello sfondo situato sul lato sinistro della barra degli strumenti. Paint rileverà quindi automaticamente il soggetto principale dell'immagine e rimuoverà lo sfondo di conseguenza. Gli utenti hanno anche la possibilità di selezionare manualmente la parte specifica dello sfondo che desiderano rimuovere.

L'aggiunta di uno strumento per la rimozione dello sfondo a Paint migliora la funzionalità complessiva dell'applicazione. Sebbene Paint sia comunemente utilizzato per modifiche rapide alle immagini come ritaglio, ridimensionamento e annotazione, gli utenti spesso devono fare affidamento su app di terze parti per rimuovere gli sfondi, il che può essere scomodo. App come Canva richiedono un abbonamento a pagamento per accedere alla rimozione dello sfondo, mentre Adobe Express richiede la creazione di un account. Incorporando la rimozione dello sfondo direttamente in Paint, Microsoft mira a semplificare il processo di modifica delle immagini.

Oltre allo strumento per la rimozione dello sfondo, secondo quanto riferito Microsoft sta testando un generatore di testo in immagine all'interno di Paint. Questa funzionalità consentirebbe agli utenti di convertire facilmente il testo in immagini, espandendo ulteriormente le capacità creative dell'applicazione.

Con queste nuove aggiunte, Microsoft continua a migliorare e innovare la propria offerta software, rendendo Paint una soluzione più versatile e facile da usare per le esigenze di editing delle immagini.

Fonte:

– Articolo di origine: nome dell'autore, "Titolo dell'articolo di origine", sito Web di origine (data)