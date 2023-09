Microsoft e Barclays collaborano per lanciare Xbox Mastercard

Microsoft ha annunciato una partnership con Barclays per introdurre Xbox Mastercard, offrendo una serie di vantaggi per gli utenti Xbox negli Stati Uniti. Disponibile esclusivamente per Xbox Insider, la carta non avrà alcun costo annuale e fornirà vari premi per gli acquisti effettuati utilizzando la carta.

I titolari della carta guadagneranno punti per ogni dollaro speso per gli acquisti, con tariffe diverse per le diverse categorie. L'acquisto di prodotti idonei sullo store Microsoft farà guadagnare ai titolari della carta 5 volte la quantità di punti, mentre i servizi di streaming come Netflix e Disney+ offriranno 3 volte i punti. Anche i servizi di consegna di pasti come Grubhub e DoorDash forniranno 3 volte i punti. Tutti gli altri acquisti guadagneranno punti alla tariffa normale di 1x.

Oltre al sistema a punti, la Xbox Mastercard offre altri vantaggi. I nuovi membri riceveranno un bonus di 5,000 punti carta e tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate dopo il primo acquisto. I membri esistenti possono scegliere di regalare il vantaggio del Game Pass a un amico. La carta presenta anche cinque diversi design, che i titolari della carta possono personalizzare con i propri gamertag.

La Xbox Mastercard verrà gradualmente distribuita agli Xbox Insider a partire dal 21 settembre e sarà disponibile per tutti i giocatori Xbox negli Stati Uniti entro il 2024.

Questa collaborazione fa parte degli sforzi continui di Microsoft per espandere il marchio Xbox oltre le console di gioco. Hanno già rilasciato prodotti come il mini frigorifero Xbox Series X e hanno collaborato con Gucci per creare una Gucci Xbox in edizione limitata.

Fonte:

– Cavo Xbox

- IGN