Presentazione di Xbox Mastercard: la carta dei sogni dei giocatori per Xbox Insider

Microsoft ha appena annunciato il lancio di Xbox Mastercard, una carta di credito destinata agli Xbox Insider negli Stati Uniti. Questa mossa inaspettata consente ai giocatori di guadagnare punti carta con ogni acquisto e di riscattarli con giochi e altri articoli su xbox.com.

La Xbox Mastercard, emessa da Barclays, non prevede alcuna tariffa annuale e sarà disponibile per gli Xbox Insider residenti negli Stati Uniti continentali, in Alaska e nelle Hawaii. A partire dal 21 settembre gli interessati potranno richiedere la tessera, che verrà rilasciata a ondate durante la stagione autunnale.

I titolari della carta guadagneranno punti carta per ogni dollaro speso. L'acquisto di prodotti idonei da Microsoft Store ti garantirà 5 punti carta, mentre l'utilizzo di servizi di consegna di pasti come Grubhub e DoorDash o servizi di streaming come Netflix e Disney+ ti farà guadagnare 3 punti carta. Per gli acquisti quotidiani, i titolari della carta riceveranno 1x punti della carta.

Oltre a questi premi, Microsoft offre anche alcuni vantaggi allettanti. Il primo acquisto farà guadagnare 5,000 punti carta, equivalenti a $ 50. Inoltre, i nuovi utenti di Xbox Game Pass riceveranno tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate per il loro primo acquisto o avranno la possibilità di regalarlo a un amico.

Come con qualsiasi carta di credito, è importante considerare il tasso annuo effettivo globale (TAEG). La Xbox Mastercard offre tre opzioni: 20.99%, 26.99% o 31.99%, a seconda dell'affidabilità creditizia del titolare della carta.

Mentre i giocatori speravano in ulteriori novità su Xbox Game Pass, l'introduzione di Xbox Mastercard offre un'entusiasmante opportunità per gli Xbox Insider di godere di vantaggi e premi aggiuntivi. Candidati presto per migliorare la tua esperienza di gioco!

Fonte:

– Post di annuncio di Xbox Wire

– Termini e condizioni della Mastercard Xbox