Microsoft Windows 11 continua ad aprire i collegamenti in Microsoft Edge nonostante le modifiche promesse

Secondo un recente articolo, la build Insider di Windows 11 di Microsoft sta ancora aprendo collegamenti Web nel browser Microsoft Edge, nonostante il precedente annuncio dell'azienda secondo cui avrebbe aperto collegamenti nel browser predefinito dell'utente. Questo cambiamento avrebbe dovuto essere conforme al Digital Services Act europeo e al Digital Markets Act, che richiedono ai "guardiani" come Microsoft di evitare auto-preferenze.

Lo sviluppatore Daniel Aleksandersen, che ha testato la nuova build di Windows 11 Insider, ha scoperto che Edge veniva ancora aperto forzatamente invece del browser predefinito, indipendentemente dalla posizione dell'utente. Aleksandersen ha inoltre notato che non sono stati riscontrati cambiamenti visibili in Windows 11 Dev Insider per quanto riguarda l'apertura dei collegamenti.

Si è ipotizzato che il cambiamento potrebbe essere limitato al richiamo di applicazioni come Outlook invece di Edge o Windows. In questi casi, le applicazioni verrebbero modificate per aprire i collegamenti nel browser predefinito anziché specificamente in Edge. Tuttavia, nel codice non è stata trovata alcuna modifica di questo tipo.

Questo problema non è nuovo, poiché Aleksandersen ha precedentemente creato un programma chiamato EdgeDeflector per aggirare il comportamento dello schema URL di Edge in Windows 10. Questo comportamento di Microsoft è visto da alcuni come un modo per preferire i propri servizi rispetto alle opzioni di terze parti.

Vale la pena notare che Google ha introdotto il proprio schema URL, googlechrome:, per aprire i collegamenti in Chrome su iOS invece che in Safari. Microsoft ha successivamente implementato il proprio schema, microsoft-edge:, per gestire gli URL dai componenti del sistema Windows. Nonostante i tentativi di Brave e Mozilla di intercettare questi collegamenti, Microsoft ha impedito alle app di terze parti di ignorare il suo intervento.

Aleksandersen ritiene che il comportamento di Microsoft violi le preferenze degli utenti e possa essere difficile da distinguere da un comportamento dannoso. Suggerisce che Microsoft avrebbe potuto utilizzare il proprio schema URL con maggiore parsimonia per le promozioni o la gestione degli account Microsoft.

In conclusione, la build Microsoft Windows 11 Insider sta ancora aprendo collegamenti in Microsoft Edge, nonostante la promessa di rispettare il browser predefinito dell'utente. Questo comportamento ha sollevato preoccupazioni circa l'auto-preferenza e la violazione delle preferenze degli utenti.