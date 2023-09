MicroCloud Hologram sviluppa un essere umano digitale virtuale olografico utilizzando la tecnologia ChatGPT

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO), fornitore leader di tecnologia Hologram Digital Twins, ha annunciato lo sviluppo di un essere umano digitale virtuale olografico basato sul modello di pre-addestramento generativo ChatGPT (Generate Pre-Training). Questo modello utilizza grandi quantità di dati di addestramento per simulare il comportamento del linguaggio umano e generare testo comprensibile dall'uomo attraverso l'analisi grammaticale e semantica. L’essere umano digitale virtuale può fornire risposte accurate e appropriate in base al contesto, simulare una varietà di emozioni e toni e offrire agli utenti un’esperienza di dialogo più reale e naturale.

Lo sviluppo dell’essere umano digitale virtuale olografico ha comportato l’uso di tecnologie di riconoscimento vocale intelligente, sintesi vocale e comprensione del linguaggio naturale basate sull’intelligenza artificiale. Adottando il modello di pre-formazione generativa ChatGPT, l'essere umano digitale virtuale è in grado di comprendere il linguaggio e le emozioni umane, migliorando continuamente il riconoscimento vocale e l'analisi dei sentimenti attraverso il deep learning e la formazione dell'intelligenza artificiale.

Il processo di formazione per l'interazione vocale umana virtuale olografica è complesso e richiede risorse e dati informatici significativi. Tuttavia, il vantaggio di ChatGPT è la sua capacità di generare un linguaggio naturale e fluente, comprendere strutture e modelli linguistici complessi e simulare conversazioni e risposte simili a quelle umane.

L'essere umano digitale virtuale olografico basato su ChatGPT di MicroCloud Hologram ha vaste possibilità di applicazione. Può essere utilizzato in vari campi come la creazione di contenuti umani virtuali, il servizio clienti, i giochi, i social network, l'istruzione e l'assistenza familiare.

Nel settore dell’intrattenimento, gli esseri umani digitali virtuali olografici possono creare una matrice di IP, arricchendo brevi video, giochi e l’ecologia dei contenuti digitali. Attualmente, le persone digitali virtuali olografiche sono state applicate con successo nel settore delle trasmissioni in diretta, con gli ancoraggi virtuali che sono diventati popolari grazie al loro design, aspetto e voce perfetti. Ciò contribuisce allo sviluppo e alla commercializzazione di esseri umani digitali virtuali olografici.

Lo sviluppo dell’industria umana digitale virtuale comprende vari campi tecnici, tra cui la tecnologia AI, la tecnologia di rendering in tempo reale, la tecnologia di modellazione 3D e la tecnologia di motion capture. Queste tecnologie consentono lo sviluppo intelligente e orientato alla scena di esseri umani virtuali olografici.

Nel settore B2B, gli esseri umani digitali virtuali olografici vengono utilizzati nel servizio clienti e nella consegna dei prodotti dal vivo, garantendo un servizio online XNUMX ore su XNUMX. La futura applicazione degli esseri umani digitali virtuali si estenderà oltre l’intrattenimento, raggiungendo il marketing, gli affari governativi, le banche, il settore immobiliare e altri campi per fornire riduzione dei costi e miglioramento dell’efficienza per le imprese.

MicroCloud Hologram prevede che persone digitali virtuali olografiche generino nuove esperienze per gli utenti e offrano servizi multi-scena che superino i limiti di spazio e tempo.

Fonte: MicroCloud Hologram Inc. (nessun URL fornito)