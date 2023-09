L'eredità dei Grateful Dead continua a vivere con Meyer Sound Systems

Il recente Dead & Company Final Tour del 2023 non è stato solo un successo finanziario, ma segna anche il culmine di un fenomeno culturale e sociologico iniziato con i Grateful Dead quasi sessant’anni fa. Questa pietra miliare in Americana è stata riconosciuta in un articolo sul New York Times. Durante tutto il tour, Dead & Company ha utilizzato un sistema di rinforzo Meyer Sound fornito da UltraSound, utilizzando altoparlanti line array lineari di grande formato Meyer Sound PANTHER.

La versatilità e l'adattabilità degli altoparlanti PANTHER hanno consentito transizioni fluide tra i diversi tipi di luogo del tour. Il sistema principale per gli spettacoli negli stadi era costituito da quattro array PANTHER principali con torri di ritardo aggiuntive per una migliore copertura nelle ultime file. La potenza dei bassi profondi è stata ottenuta con doppi array end-fire sospesi e subwoofer a terra. Il sistema pieghevole della band includeva una gamma di altoparlanti Meyer Sound per garantire una qualità audio eccezionale.

La qualità audio dei concerti dei Dead & Company è stata costantemente elogiata dai fan, molti dei quali hanno acclamato il suono come il migliore che abbiano mai sentito. Questa è una testimonianza della competenza e della dedizione dell'intero team UltraSound, inclusi ingegneri di sistema, ingegneri di monitoraggio, tecnici PA e tecnici di ritardo. La partnership tra UltraSound, Meyer Sound e Grateful Dead è stata fondamentale nel fornire al pubblico un suono di prim'ordine.

Guardando al futuro, c'è un senso di completamento ma non di definitività per Derek Featherstone, il direttore del tour/mixer FOH. Anche se il tour finale potrebbe segnare la fine di un’era, il futuro della band e dei suoi membri è incerto. Tuttavia, la partnership duratura tra Meyer Sound e i Grateful Dead garantisce che ci sarà ancora molto da fare, sia in termini di musica che di tecnologia audio innovativa.

Fonti: L'eredità duratura dei Grateful Dead si intreccia con la Meyer Sound Systems