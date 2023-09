Meta espande la funzionalità di ricerca per parole chiave nei thread per utenti inglesi e spagnoli

Meta ha annunciato l'espansione della funzionalità di ricerca per parole chiave su Threads, il suo social network basato su testo, agli utenti di lingua inglese e spagnola in paesi selezionati. Questa mossa mira a migliorare l’esperienza dell’utente e ad attirare un pubblico più ampio.

La settimana scorsa, Mark Zuckerberg ha presentato i test iniziali della ricerca per parole chiave su Threads in Australia e Nuova Zelanda. L’azienda sta ora implementando questa funzionalità nei paesi in cui l’inglese e lo spagnolo sono ampiamente parlati, come Argentina, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Gli utenti possono accedere alla funzionalità sia su piattaforme mobili che web.

In futuro, Meta prevede di estendere la ricerca per parole chiave ad altre lingue e regioni, accogliendo attivamente il feedback degli utenti per miglioramenti continui.

Questa introduzione della ricerca per parole chiave è uno sviluppo molto atteso che potrebbe avere un impatto significativo sulla base di utenti e sull'accettazione di Threads. Si prevede che questa funzionalità sarà particolarmente popolare tra gli utenti esperti, inclusi marchi, account aziendali, inserzionisti e giornalisti, che fanno affidamento su efficienti capacità di ricerca per contenuti e strategie di coinvolgimento.

I thread sono entrati nel panorama dei social media come alternativa testuale a Twitter e hanno attirato l'attenzione con 100 milioni di iscrizioni nel primo mese. Tuttavia, ha dovuto affrontare difficoltà nel mantenere la propria base di utenti. I dati della società di ricerca SimilarWeb hanno rivelato un calo degli utenti Android giornalieri a circa 10 milioni a partire dal 7 agosto, rispetto ai 49 milioni di utenti durante la fase di lancio.

Una delle maggiori sfide che Threads deve affrontare è stabilire un'identità distinta separata dall'essere visto solo come un'alternativa a Twitter o un'estensione di Instagram. Inizialmente, gli utenti si sono riversati sulla piattaforma grazie alla sua integrazione con Instagram, poiché per creare un account Threads è necessario un account Instagram. La navigazione senza soluzione di continuità tra le due piattaforme ha contribuito alla sua crescita.

Mentre Threads continua ad evolversi ed espandere le sue funzionalità, il social network mira a ritagliarsi un'identità unica nel panorama competitivo dei social media. L'aggiunta della funzionalità di ricerca per parole chiave è solo un passo in questo viaggio continuo.

Definizioni:

– Funzionalità di ricerca per parole chiave: la possibilità di cercare parole chiave o termini specifici all'interno di una piattaforma digitale.

– Utenti esperti: utenti che interagiscono ampiamente con una piattaforma digitale e hanno esigenze o requisiti specifici.

– Feedback degli utenti: opinioni e suggerimenti forniti dagli utenti per contribuire a migliorare una piattaforma o un prodotto digitale.

