Il responsabile della privacy di Meta: affrontare il paradosso della privacy

By

Le normative sulla privacy e una maggiore consapevolezza tra consumatori e imprese hanno creato un panorama complesso nel mondo della tecnologia. Aziende come Meta si stanno rendendo conto dell'importanza della protezione dei dati e stanno evolvendo il loro approccio alla privacy e all'utilizzo dei dati. Mentre Meta si sforza di costruire con attenzione, Michel Protti, Chief Privacy Officer per il prodotto Meta, svolge un ruolo cruciale nel garantire i flussi di dati sulla privacy in tutto ciò che l'azienda sviluppa.

Protti e il suo team valutano i flussi di dati sulla privacy in hardware, app e strumenti per elaborare politiche sulla privacy, condurre revisioni sulla privacy e risolvere eventuali problemi che si presentano. Il loro obiettivo non è solo rispettare le normative ma anche dare priorità alla privacy degli utenti. Mentre un altro team si concentra su questioni politiche e strategie, Protti e il suo team rappresentano la forza operativa di terra, allineando i prodotti e i servizi di Meta con la loro missione e gli obiettivi di privacy.

Protti apporta una vasta esperienza al suo ruolo in Meta. In precedenza, ha guidato il marketing dei prodotti per le partnership e i gruppi di prodotti di Meta, inclusi i team di media, giochi, luogo di lavoro e connettività. Ha inoltre ricoperto posizioni di leadership presso Guggenheim Digital Media e Yahoo, dove ha ricoperto il ruolo di country manager di Yahoo Canada e capo dello staff del CEO. La carriera di Protti è iniziata presso McKinsey & Company nel settore della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni.

Per coloro che desiderano saperne di più sugli sforzi di Meta in materia di privacy, Protti si unirà a TechCrunch Disrupt 2023 a San Francisco per una chiacchierata dal titolo "Navigare nel paradosso della privacy con il responsabile della privacy di Meta". Questa sessione promette di fornire preziosi spunti su come Meta affronta le complessità della privacy nel panorama tecnologico moderno.

TechCrunch Disrupt 2023 si terrà dal 19 al 21 settembre e chi è interessato può acquistare subito i biglietti. Le aziende interessate a sponsorizzare o esporre all'evento possono contattare il team di vendita delle sponsorizzazioni di TechCrunch.

Fonte:

– TechCrunch interrompe il 2023.