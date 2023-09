L'aggiornamento Meta Quest v57 offre la personalizzazione dell'avatar e altro ancora

Meta ha recentemente rilasciato l'aggiornamento Meta Quest v57 per i suoi visori per realtà virtuale Quest, introducendo una serie di interessanti funzionalità e miglioramenti. Uno degli aggiornamenti più significativi di questo aggiornamento è il creatore di avatar migliorato, che offre agli utenti migliori opzioni di personalizzazione per perfezionare il proprio aspetto virtuale.

Con l'aggiornamento v57, gli utenti ora hanno la possibilità di personalizzare i propri avatar in modi che prima non erano disponibili. Possono aggiungere riflessi ai capelli, selezionare colori di base specifici utilizzando un cursore e persino scegliere il colore delle sopracciglia. Questi miglioramenti sono stati molto richiesti dagli utenti e Meta ora ha soddisfatto le loro richieste.

Nel post sul blog che annuncia le nuove funzionalità di personalizzazione, Meta ha dichiarato: “Con la v57, stiamo lanciando un nuovo aggiornamento per i nostri avatar per aiutare a dare vita a questi dettagli e altro ancora. Ora sarai in grado di perfezionare aspetti come il colore dei capelli e delle sopracciglia, regolare in modo più accurato il tono della pelle, aggiungere trucco e pittura per il viso e altrimenti far sì che il tuo personaggio VR rifletta meglio come ti vedi nella vita reale.

Sebbene la funzionalità di personalizzazione dell'avatar sia il punto forte dell'aggiornamento, ci sono anche altre interessanti aggiunte da aspettarsi. Una di queste funzionalità è Horizon Feed, che fungerà da hub per la ricerca di contenuti pertinenti agli interessi e alle passioni degli utenti. Gli utenti possono scoprire nuovi giochi, app e Reels da esplorare attraverso questo feed, sostituendo la scheda Esplora nel gioco.

Inoltre, l'aggiornamento introduce la possibilità di annullare l'invio di messaggi immagine, consentendo agli utenti di ritirare i messaggi accidentali o quelli inviati alla persona sbagliata. Questa funzionalità è attualmente in fase di implementazione per gli utenti di vari paesi tra cui Australia, Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Svizzera, Taiwan e Stati Uniti.

Inoltre, l'aggiornamento v57 consente la locomozione in forma libera in Horizon Home. In precedenza, gli utenti erano limitati a hotspot predefiniti per il movimento in Horizon Home. Ora gli utenti possono esplorare liberamente il proprio ambiente domestico, anche se si applicano alcune restrizioni. Ad esempio, gli utenti non possono teletrasportarsi attraverso muri, mobili o oggetti virtuali come l'Avatar Mirror e devono mantenere una distanza di sicurezza dagli altri avatar.

Queste funzionalità verranno gradualmente distribuite agli utenti e si prevede che raggiungeranno tutti gli utenti nei prossimi giorni. L'aggiornamento Meta Quest v57 migliora davvero l'esperienza VR complessiva, offrendo agli utenti un maggiore controllo sui propri avatar e introducendo nuove entusiasmanti funzionalità per la scoperta e la comunicazione dei contenuti.

Fonte:

- Obiettivo

– Riepilogo dell'aggiornamento Meta Quest v57.