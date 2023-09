Meta introduce nuove funzionalità e miglioramenti alle cuffie Quest con l'aggiornamento v57

Meta ha presentato il suo ultimo aggiornamento software, v57, per i visori per realtà virtuale Meta Quest. L'aggiornamento apporta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, volti a migliorare l'esperienza dell'utente. Le aggiunte degne di nota includono opzioni estese di personalizzazione dell'avatar, la possibilità di annullare l'invio di messaggi, collegamenti di gruppo, locomozione in formato libero in Horizon Home e un feed Esplora rinominato.

Uno degli aggiornamenti chiave riguarda le opzioni estese di personalizzazione dell'avatar. Gli utenti ora hanno accesso ai cursori del colore, che consentono loro di personalizzare il tono della pelle, il colore dei capelli e il colore delle sopracciglia con maggiore precisione. Ciò consente agli utenti di creare avatar che assomigliano molto al loro aspetto nella vita reale. Meta ha anche introdotto nuove opzioni di trucco e pittura per il viso per un'ulteriore personalizzazione.

Oltre alla personalizzazione dell'avatar, l'aggiornamento v57 introduce la possibilità di annullare l'invio di messaggi immagine in VR e nell'app mobile Meta Quest. Gli utenti possono ora passare il mouse sopra un messaggio e selezionare "annulla invio messaggio" per rimuoverlo. Sia il mittente che il destinatario riceveranno una notifica che il messaggio non è stato inviato. Questa funzionalità è attualmente disponibile in paesi selezionati.

Meta ha inoltre reso più semplice per gli utenti connettersi con gli amici e invitarli a unirsi ai gruppi. I collegamenti ai gruppi ora possono essere generati e condivisi all'interno della realtà virtuale o tramite piattaforme di messaggistica come Instagram o Facebook. Gli utenti possono anche invitare gruppi alle app dalla scheda Persone, con l'invito visualizzato nella chat di gruppo per un facile accesso. L'elenco dei contatti si aprirà ora automaticamente all'accensione dell'auricolare.

Altri aggiornamenti includono la locomozione a forma libera in Horizon Home, che consente agli utenti di teletrasportarsi ed esplorare liberamente i propri ambienti domestici virtuali. Il feed Esplora è stato rinominato Horizon Feed per allinearsi al marchio Horizon Worlds. Meta ha inoltre apportato miglioramenti alla registrazione video, al multitasking e disabilitato un avviso di limite in alcune app con esperienze di realtà mista.

L'aggiornamento v57 è attualmente in fase di distribuzione sui visori Meta Quest Pro e Meta Quest 2, con ulteriori funzionalità che dovrebbero essere rivelate all'evento Meta's Connect alla fine di questo mese.

Fonte:

– Note sulla versione di Meta Quest v57