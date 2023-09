L'ultimo aggiornamento di Meta consente una migliore personalizzazione dell'avatar sui visori Quest VR

Meta, precedentemente noto come Facebook, ha introdotto un nuovo aggiornamento per i suoi visori Quest VR, offrendo opzioni di personalizzazione migliorate per gli avatar. L'aggiornamento v57 consente agli utenti di perfezionare l'aspetto del proprio avatar, incluso il colore dei capelli e delle sopracciglia, la regolazione del tono della pelle, le scelte di trucco e la pittura per il viso.

L'aggiornamento mira a migliorare l'esperienza della realtà virtuale consentendo agli utenti di creare avatar che riflettano meglio la loro vita reale. Prima dell'aggiornamento, gli utenti erano limitati a selezionare da un set di colori di capelli preselezionati, mentre la v57 consente agli slider di specificare il colore di base dei capelli e le mèches. Sono state aggiunte anche ulteriori opzioni di trucco, come fard e pittura per il viso.

Con l'imminente introduzione delle gambe degli avatar, si prevede che la qualità complessiva degli avatar di Meta migliorerà in modo significativo. L'aggiornamento v57 include anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di annullare l'invio di messaggi immagine, il rebranding del feed Explore come feed Horizon e la rimozione della trasmissione simultanea sull'app mobile Quest su iPhone.

Si prevede che l'evento Meta's Connect, in programma per il 27 e 28 settembre, rivelerà ulteriori aggiornamenti software per le cuffie Quest. Si prevede che l'evento fornirà maggiori dettagli sul tanto vociferato Quest 3 e sulla prossima app mobile Horizon Worlds, in seguito al recente teaser di Meta sulle novità di Horizon Worlds sul loro blog.

Fonte:

– Jay Peters, The Verge

–Metablog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/