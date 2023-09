Microsoft rilascia il set da collezione Xbox 360 per i giocatori nostalgici

Microsoft ha sorpreso i fan con l'annuncio del set da collezione Xbox 3 in scala Mega 4:360. Al prezzo di $ 150, il set in realtà non riproduce alcun gioco ma offre un tributo nostalgico alla popolare console di gioco del 2007. Il set da collezione, che è un'esclusiva Target, presenta 1,342 pezzi che possono essere assemblati in una Xbox 360 completa completamente costruibile. con un controller e una replica di Halo 3. Include anche una scheda madre replica all'interno del case Xbox.

Sebbene il primo lotto di preordini per il set da collezione sia già esaurito, alcuni si sono affrettati a prendere in giro l'inaspettato e costoso oggetto da collezione. Tuttavia, altri hanno difeso il set, sottolineando che il prezzo è normale per un set con oltre 1,000 blocchi.

Sebbene il set da collezione non offra alcuna connettività online ai profili Xbox esistenti, piace ai fan che hanno un'affinità con i giochi retrò. Nonostante le reazioni umoristiche, molti trovano attraente il design del set da collezione e prenderebbero in considerazione l'idea di aggiungerlo alla loro vetrina, se ne avesse l'opportunità.

È interessante notare che alcuni fan hanno anche espresso il desiderio che Microsoft rilasci una Xbox mini, poiché la console originale ha ormai più di 20 anni e potrebbe essere un prezioso cimelio retrò. Sebbene il set da collezione Xbox 360 possa essere un oggetto di nicchia, stimola la conversazione tra gli appassionati di giochi e fornisce un modo unico per rendere omaggio alla console di gioco che ha lasciato un impatto duraturo nel settore.

