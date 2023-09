Far rivivere l'eredità del Philips CD-i: Arzette e l'emulazione dei giochi “cattivi”.

Nel 1991, il Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) fece il suo ingresso nel settore dei giochi. Sebbene il CD-i promettesse di riprodurre sia CD che videogiochi, la sua infamia risiede proprio nei giochi che offriva. In particolare, il franchise di Zelda è stato tra i titoli che sono arrivati ​​su questa piattaforma, solo per essere accolto con disprezzo e delusione diffusi. Avanzando rapidamente fino al 2023, Seth Fulkerson, noto come "Dopply", pubblicherà Arzette: The Jewel of Faramore, un gioco platform che rende omaggio ai giochi bizzarri e spesso criticati dell'era CD-i.

La demo di Arzette al PAX West 2023 ha mostrato la dedizione e l'attenzione ai dettagli che Fulkerson ha riversato nel progetto. Il gioco cattura fedelmente la grafica e la meccanica dei giochi originali CD-i Zelda. Fulkerson, insieme agli intenditori di giochi retrò Limited Run, ha meticolosamente reinventato gli sfondi dipinti a mano, gli sprite dettagliati e persino i famigerati filmati che erano disprezzati da molti. Nonostante la percezione negativa che circonda il materiale originale, Fulkerson vede il potenziale nei giochi originali, apprezzando il loro mix di design dei livelli lineari e non lineari e il loro stile visivo distinto.

Sebbene l'emulazione dei giochi retrò sia diventata un genere popolare, Arzette si distingue come uno dei primi tentativi di emulare l'esperienza CD-i. Fulkerson riconosce che molti giocatori potrebbero non avere alcuna conoscenza dei giochi che hanno ispirato Arzette, ma crede che il platform d'azione dipinto a mano con le sue scene affascinanti e talvolta scadenti possa essere apprezzato da chiunque. Per coloro che hanno familiarità con il materiale originale, ci sono Easter Egg e sottili riferimenti sparsi nel gioco, che aggiungono un ulteriore livello di divertimento.

Sebbene Fulkerson non possa fare riferimento esplicitamente ai giochi Zelda CD-i originali per motivi legali, abbraccia la loro ispirazione mentre si sforza di creare un'esperienza indipendente e unica con Arzette. Infatti, uno degli artisti originali dei giochi CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ha contribuito alla mappa del mondo e alla grafica dei livelli in Arzette, mostrando la connessione tra i due progetti.

Ciò che distingue Arzette è un serio tentativo di rivitalizzare un'era di gioco tanto diffamata. La passione di Fulkerson per i giochi sottovalutati e la sua fiducia nel loro potenziale non sfruttato sono evidenti in questo progetto. Con Arzette, spera di dimostrare che con il tempo, le risorse e una buona progettazione del gioco, anche i giochi "cattivi" possono essere trasformati in qualcosa di divertente e memorabile.

Fonti: Nintendo Life