MediaTek presenta il processore Dimensity 7200 Ultra con funzionalità avanzate

MediaTek ha recentemente presentato in Cina il suo ultimo processore, il Dimensity 7200 Ultra. Servendo come versione aggiornata del chip Dimensity 7200 rilasciato in precedenza, questo nuovo chipset offre prestazioni e funzionalità migliorate. Dimensity 7200 Ultra è costruito sul processo a 4 nm all'avanguardia di TSMC, promettendo maggiore efficienza e gestione energetica.

Questo processore octa-core è composto da due core ARM Cortex A715, con clock a 2.8 GHz, e sei core Cortex A510, operanti a 2 GHz. Il chipset è accompagnato dalla GPU Mali-G610 per capacità grafiche eccezionali. Supporta sia la RAM LPDDR4x che LPDDR5, garantendo un multitasking fluido e un avvio rapido delle app.

Dimensity 7200 Ultra è progettato per supportare fotocamere con risoluzioni impressionanti fino a 200 MP. Inoltre, consente la registrazione video 4K a 30 fps e consente display Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. MediaTek ha incorporato l'APU MediaTek 650 di quinta generazione per un'elaborazione AI efficiente, mentre l'ISP Imagiq 765 facilita l'elaborazione delle immagini HDR a 14 bit.

Essendo un chipset compatibile con il 5G, Dimensity 7200 Ultra supporta il doppio standby 5G, VoNR (Voice over New Radio) e l'aggregazione dell'operatore. Vanta inoltre il motore di gioco HyperEngine 5.0, che offre rendering variabile e controllo intelligente per migliorare le esperienze di gioco.

Sebbene MediaTek non abbia rivelato dispositivi specifici che utilizzeranno il Dimensity 7200 Ultra, il sub-brand di Xiaomi, Redmi, ha confermato che il suo prossimo Redmi Note 13 Pro+ sarà alimentato da questo chipset. Il lancio del dispositivo è previsto per questo mese e sarà dotato di un impressionante sensore fotografico da 200 MP.

Con l'introduzione di Dimensity 7200 Ultra, MediaTek continua a essere un attore chiave nel mercato dei processori mobili, offrendo funzionalità e prestazioni avanzate agli utenti di smartphone in tutto il mondo.

