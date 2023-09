MediaTek annuncia il primo SoC per smartphone di punta da 3 nm davanti ad Apple

By

MediaTek ha recentemente annunciato lo sviluppo di successo del suo primo system-on-chip (SoC) per smartphone di punta utilizzando il processo di fabbricazione di classe 3 nm di TSMC. Questo risultato rende tecnicamente MediaTek la prima a produrre un SoC da 3 nm, superando Apple in gara. Il prossimo chip si basa sulla tecnologia di produzione N3E di TSMC, segnando uno dei primi utilizzi di questo nodo nel settore.

Anche se ci concentriamo principalmente sull'hardware del PC, ci sono tre aspetti chiave da considerare nell'annuncio di MediaTek. In primo luogo, MediaTek batte Apple sul traguardo del SoC da 3 nm, anche se secondo quanto riferito il chip da 3 nm di Apple è già in produzione di massa e pronto per il rilascio con la serie iPhone 15. L'ammiraglia Dimensity di prossima generazione di MediaTek che utilizza il processo a 3 nm dovrebbe arrivare nel 2024.

TSMC offre due processi di fabbricazione di classe 3 nm: N3 (N3B) e N3E. N3B presenta fino a 25 strati EUV e supporta il doppio pattern EUV per una maggiore densità di transistor, mentre N3E utilizza fino a 19 strati EUV ed esclude il doppio pattern EUV. L'annuncio di MediaTek sottolinea l'utilizzo dell'N3E di TSMC, che fornisce miglioramenti significativi in ​​termini di potenza (-32%) e prestazioni (+18%) rispetto al precedente nodo N5.

Nonostante Apple sfrutti una maggiore densità di transistor con N3B, la scelta di N3E da parte di MediaTek offre una finestra di processo più ampia e rendimenti potenzialmente migliori, ottimizzando i costi. TSMC intende entrare nella produzione ad alto volume (HVM) con N3E entro la fine del 2023. Vale la pena notare che la divulgazione da parte di MediaTek del suo SoC N3E prima di altri, tra cui AMD, Nvidia e Qualcomm, è piuttosto sorprendente poiché gli sviluppatori di SoC per smartphone raramente fanno tali annunci.

Oltre a questo traguardo, la partnership strategica di MediaTek con Intel Foundry Services (IFS) ha attirato l'attenzione. L'azienda ha stipulato un patto con IFS per utilizzare le sue tecnologie di processo avanzate per i dispositivi client a partire dal 2025, rendendo MediaTek l'unico grande progettista di chip fabless a divulgare pubblicamente questo accordo. Sebbene MediaTek non abbia fatto annunci specifici riguardo all'uscita dei nastri con IFS, si prevede che utilizzerà i nodi di produzione Intel 20A e 18A nel 2024-2025 e oltre, piuttosto che le tecnologie Intel di classe 4 e 3 nm nel 2023-2024.

