Il sindaco di Baltimora annuncia le sovvenzioni del fondo azionario digitale

Oggi, il sindaco Brandon M. Scott di Baltimora ha annunciato che il Digital Equity Fund ha assegnato oltre 900,000 dollari in sovvenzioni a 22 organizzazioni. Queste sovvenzioni sosterranno la creazione di piani di inclusione digitale guidati dalla comunità, concentrandosi sulla fornitura ai residenti e alle comunità delle competenze, della tecnologia e della capacità necessarie per trarre vantaggio dall’economia digitale.

Il Digital Equity Fund è stato lanciato nell'aprile 2023 dall'Office of Broadband and Digital Equity della città di Baltimora City Information & Technology. Il suo obiettivo è creare consapevolezza, coinvolgimento ed educazione sull’equità digitale nei quartieri di Baltimora. Il fondo offre tre tipi di sovvenzioni alle organizzazioni con sede a Baltimora.

I beneficiari sono stati selezionati in base ai loro approcci innovativi e scalabili volti a colmare il divario di equità digitale nelle popolazioni vulnerabili della città di Baltimora. Ciò include gli anziani, le persone con disabilità, coloro che vivono instabilità abitativa e sono senzatetto, persone con una conoscenza limitata dell’inglese e residenti in famiglie a basso reddito.

I beneficiari includono organizzazioni come Asylee Women Enterprise, CASH Campaign of Maryland, Inc., Code in the Schools, Inc., Latino Economic Development Center e TechUp Baltimora. A ciascuna organizzazione è stata assegnata una sovvenzione che varia da 5,000 a 75,000 dollari, a seconda della natura del progetto proposto.

Il sindaco Scott ha sottolineato l'importanza dell'equità digitale nella società odierna, affermando: “Con l'accesso digitale sempre più radicato in ogni aspetto della vita, l'equità digitale è una questione di diritti civili. Superare decenni di disinvestimento e di negligenza nel colmare il divario digitale richiederà un impegno a lungo termine con soluzioni a lungo termine”.

Il Digital Equity Fund è sostenuto dai finanziamenti dell’American Rescue Plan Act e il Baltimore Civic Fund gestisce la distribuzione dei fondi ai destinatari delle sovvenzioni. Il senatore Ben Cardin e il senatore Chris Van Hollen, entrambi del Maryland, hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa, sottolineando la necessità dell'accesso a Internet nell'economia del 21° secolo.

Le sovvenzioni del Digital Equity Fund mirano non solo a colmare il divario digitale a Baltimora, ma anche a migliorare le opportunità economiche e l’inclusione sociale. Fornendo ai residenti accesso a dispositivi, assistenza tecnica, istruzione digitale e Internet a prezzi accessibili, la città di Baltimora spera di creare una comunità più equa e connessa.

Fonte:

– Informazioni e tecnologia della città di Baltimora

– Fondo civico di Baltimora