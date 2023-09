L'ex scapolo Matty J diventa responsabile dell'imballaggio di ALDI per raccogliere fondi per beneficenza

Il personaggio televisivo australiano Matthew Johnson, noto come Matty J, è stato nominato Chief Packing Officer (CPO) inaugurale di ALDI. Nell'ambito del suo ruolo, Matty J guiderà il primo servizio di imballaggio delle borse di ALDI, finalizzato a raccogliere fondi per beneficenza. I clienti possono optare per il servizio VIPpacking da $ 2 e divertirsi guardando Matty J e altri volontari preparare la spesa mentre viene servito un caffè in negozio. Tutti i fondi raccolti da questo servizio saranno donati a Camp Quality, un ente di beneficenza australiano contro il cancro infantile che organizza attività ricreative e programmi ospedalieri per bambini malati di cancro.

Matty J ha espresso il suo entusiasmo per il suo nuovo ruolo, dicendo: “Che onore essere scelto come primo Chief Packing Officer di ALDI Australia. Ho sempre desiderato il titolo di capo ufficiale." Ha anche detto che ha rispolverato le sue capacità di imballaggio per assicurarsi di poter imballare quante più borse possibile per questa grande causa.

Matty J preparerà personalmente le valigie presso il negozio ALDI Brookvale a Sydney il 16 settembre. Per coloro che non possono partecipare, gli australiani avranno la possibilità di acquistare Camp Quality Special Buys o donare in beneficenza. ALDI corrisponderà a tutte le donazioni dei clienti effettuate in negozio o online, fino a un valore di 100,000 dollari.

L'amministratore delegato di ALDI nel NSW, Alex Foster, ha evidenziato le capacità di Matty J nel fare le valigie e ha detto che sarà messo alla prova per assicurarsi che segua le regole d'oro dell'imballaggio, incluso il posizionamento degli oggetti più pesanti in fondo e quelli più leggeri in cima evitando di schiacciare il pane .

ALDI ha già donato oltre 5.3 milioni di dollari a Camp Quality da quando ha collaborato con l'ente di beneficenza nel 2020. Questo contributo ha aiutato 5,662 bambini a frequentare i programmi ricreativi organizzati dall'ente di beneficenza. Deborah Thomas, CEO di Camp Quality, ha sottolineato l'importanza dei fondi raccolti, affermando che consentono ai bambini che affrontano il trauma del cancro di accedere a cure specialistiche, una comunità di supporto, opportunità di sollievo, programmi educativi ed esperienze memorabili.

