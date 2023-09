Matty J assume il nuovo ruolo di Chief Packing Officer di ALDI per raccogliere fondi per beneficenza

L'ex stella del Bachelor, Matthew Johnson, noto anche come Matty J, è stato nominato primo Chief Packing Officer (CPO) di ALDI Australia e guiderà il primo servizio di imballaggio dei sacchetti del supermercato. I clienti che optano per il servizio VIPacking da $ 2 avranno la spesa preparata da Matty J e altri imballatori mentre si rilassano e si godono un caffè in negozio. I fondi raccolti da questo servizio saranno donati a Camp Quality, un ente di beneficenza australiano contro il cancro infantile che offre attività ricreative e programmi ospedalieri per bambini malati di cancro.

Matty J ha espresso il suo entusiasmo per essere stato scelto come CPO di ALDI, affermando che ha sempre desiderato un titolo di chief officer. Ha rispolverato le sue capacità di imballaggio e non vede l'ora di preparare quante più borse possibile per questa grande causa. Il 16 settembre, Matty J preparerà personalmente le valigie presso il negozio Brookvale di ALDI a Sydney.

Oltre al servizio di imballaggio delle borse, ALDI venderà prodotti di qualità del campo, tra cui magliette, cappelli, occhiali da sole, bottiglie d'acqua e carta da regalo. ALDI corrisponderà inoltre a tutte le donazioni dei clienti effettuate alla cassa o online, fino a un valore di 100,000 dollari.

ALDI è un partner di lunga data di Camp Quality, donando oltre 5.3 milioni di dollari dal 2020. Questi fondi hanno aiutato oltre 5,662 bambini a frequentare programmi ricreativi. L'amministratore delegato di ALDI nel NSW, Alex Foster, ha affermato che le capacità di imballaggio di Matty J saranno messe alla prova, poiché i clienti di ALDI sono essi stessi esperti imballatori di borse. ALDI vuole garantire che Matty J segua le regole d'oro del confezionamento, come posizionare gli oggetti pesanti in fondo e quelli più leggeri sopra.

L'amministratore delegato di Camp Quality, Deborah Thomas, ha espresso la sua gratitudine per la partnership con ALDI, affermando che i fondi raccolti aiutano i bambini che affrontano il trauma del cancro fornendo cure specialistiche, una comunità di sostegno, opportunità di sollievo e programmi educativi.

