L'importanza di un modello concettuale nella personalizzazione nel marketing digitale

La visione strategica e la personalizzazione sono elementi chiave per un marketing digitale di successo. Tuttavia, molte organizzazioni faticano a implementare iniziative di personalizzazione efficaci perché non dispongono dei mezzi per concettualizzarne l’essenza. Senza un quadro strategico, la personalizzazione rimane confinata alle applicazioni tattiche, ostacolando la scalabilità.

Il paradigma delle 4 D di McKinsey – Dati, Decisione, Progettazione e Distribuzione – fornisce un approccio strutturato alla personalizzazione su larga scala. Tuttavia, mancano indicazioni pratiche sull’esecuzione dell’aspetto “decisionale”. Ciò può portare a esperienze cliente frammentate e a un processo decisionale inefficace.

Al centro di ogni modello concettuale di personalizzazione ci sono tre componenti fondamentali: fasi, offerte e condizioni. Le fasi rappresentano le fasi del percorso del cliente e forniscono la base per esperienze personalizzate. Le offerte sono i touchpoint personalizzati all'interno di ogni fase, trasformando interazioni generiche in dialoghi personali. Le condizioni sono i principi guida che regolano quali offerte vengono presentate a quali clienti, considerando fattori quali attributi, comportamenti e contesto del cliente.

Visualizzare il modello di personalizzazione è fondamentale per il suo successo. Proprio come una casa ha bisogno di un progetto, una strategia di personalizzazione richiede un progetto per discutere la strategia, concordare offerte e condizioni e definire i requisiti di implementazione. Le affermazioni positive vengono utilizzate per definire le condizioni, evitando confusione o duplicazioni. È possibile creare più modelli per contesti e canali diversi, consentendo strategie di personalizzazione più efficaci.

Nel complesso, un modello concettuale robusto costituisce il fondamento di un processo decisionale efficace nella personalizzazione. Visualizzando il modello e allineando offerte e condizioni, le organizzazioni possono creare strategie di personalizzazione altamente mirate e di grande impatto nelle loro attività di marketing digitale.

