Xbox e Mastercard annunciano Xbox Mastercard con premi per i giocatori

In una collaborazione tra Xbox, Barclays e Mastercard, Xbox Mastercard è stata presentata come la prima carta di credito co-branded di Xbox negli Stati Uniti. La carta, che non prevede alcuna quota annuale, offre una serie di vantaggi progettati per soddisfare le esigenze e le preferenze della comunità di gioco.

Una delle caratteristiche principali della Xbox Mastercard è l'opportunità per i titolari della carta di guadagnare premi sugli acquisti idonei. I giocatori possono guadagnare punti carta 5X su prodotti idonei all'interno del Microsoft Store, punti carta 3X su piattaforme di streaming selezionate e servizi di consegna di pasti e punti carta 1X su altri acquisti quotidiani. Inoltre, i nuovi membri di Game Pass riceveranno tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate dopo aver effettuato il primo acquisto.

I titolari della carta possono scegliere tra cinque diversi design di carte ispirati a Xbox e hanno anche la possibilità di personalizzare la carta con il proprio gamertag Xbox. Questa funzionalità consente ai giocatori di unire le loro esperienze di gioco virtuali con le transazioni quotidiane, creando una connessione perfetta tra la loro passione per il gioco e le attività quotidiane.

Oltre ai premi e alle opzioni di personalizzazione, Xbox Mastercard offre altri vantaggi come l'accesso online gratuito al punteggio di credito FICO® dei membri della carta, l'accesso a esperienze esclusive su com per i titolari della carta Mastercard e la sicurezza e la protezione offerte dalla rete Mastercard, tra cui ID Theft Protection™, Zero Liability Protection e Servizi globali per l'assistenza in caso di emergenza.

Barclays US Consumer Bank, un importante emittente di carte di credito negli Stati Uniti, ha collaborato con Xbox e Mastercard per sviluppare questo prodotto unico. Il rilascio di Xbox Mastercard rappresenta un'entusiasmante pietra miliare nella partnership in corso tra Mastercard e Microsoft. La collaborazione tra le due società mira a migliorare l’esperienza di gioco complessiva e fornire ai giocatori prodotti innovativi e digital-first.

La Xbox Mastercard sarà inizialmente disponibile per gli Xbox Insider qualificati in tutti i 50 stati a partire dal 21 settembre. La carta verrà gradualmente distribuita al grande pubblico negli Stati Uniti nel 2024. Gli Xbox Insider idonei possono richiedere la Xbox Mastercard tramite Xbox Insider. Hub sulla console Xbox o su un PC Windows dopo aver aderito a Xbox Mastercard Preview.

Con il lancio di Xbox Mastercard, i giocatori Xbox ora hanno l'opportunità di guadagnare premi e vivere esperienze uniche mentre si dedicano al loro passatempo preferito. Mentre l’industria dei giochi continua ad evolversi, partnership come questa apportano valore aggiunto ai giocatori e migliorano il loro percorso di gioco complessivo.

Fonte:

– Cavo Xbox

– Pubblicità Microsoft

– Dichiarazione ufficiale di Mastercard

Definizioni:

– Xbox Insider: una community di utenti Xbox che partecipano ai test e forniscono feedback per le funzionalità e i prodotti imminenti.

– Xbox Game Pass Ultimate: un servizio in abbonamento che offre accesso a una vasta libreria di giochi Xbox, incluso l'abbonamento Xbox Live Gold e l'accesso a Xbox Game Pass per PC.

– Gamertag: un nome utente o un alias univoco utilizzato dagli utenti Xbox per identificarsi nei giochi multiplayer online e in vari servizi Xbox.

– Punteggio di credito FICO®: un punteggio di credito fornito da FICO, una società di analisi dei dati, che valuta l'affidabilità creditizia e la salute finanziaria di un individuo.