Martini Town: un backlot di Hollywood North a Langley

Situata a South Langley, Martini Town è un fiorente centro per le produzioni di Hollywood North. Questa proprietà, di proprietà di Martini Film Studios, è stata trasformata nella Chicago urbana, nella piccola cittadina Main Street degli Stati Uniti e in varie altre ambientazioni per spettacoli e film famosi. Il backlot è costituito da una strada cittadina con vetrine, un cinema e persino un ristorante autonomo.

L'idea di creare Martini Town come backlot di produzione si è concretizzata nel 2021 quando Gemma Martini, fondatrice e CEO di Martini Film Studios, si è resa conto della necessità di alcuni luoghi di produzione a Hollywood North. Ha assunto uno scenografo per creare i disegni e li ha sottoposti per l'approvazione. Tuttavia, è stata una chiamata di Netflix ad accelerare il processo. Netflix ha espresso la necessità di un set a New York e nel giro di sei settimane ha assunto un produttore, ha portato il suo spettacolo a Martini Town e ha costruito un impressionante set a New York.

Da allora Martini Town è diventata un luogo di riferimento per le produzioni. Ha fatto da sfondo a oltre 30 progetti, tra cui “Schmigadoon!” di Apple TV. e “Kung Fu” della CW. Il successo di Martini Town è evidente nella vasta gamma di produzioni che hanno utilizzato il backlot.

Mentre il destino della serie “Grendel”, che ha contribuito a fondare Martini Town, rimane incerto poiché Netflix ha deciso di non portarla avanti, l’impatto che ha avuto sul lotto di Langley è innegabile. Martini Town è diventata una risorsa preziosa per l'industria cinematografica di Hollywood North, fornendo location e ambientazioni essenziali per un'ampia gamma di produzioni.

Con il suo backlot versatile e la posizione strategica a Langley, Martini Town continua ad attrarre importanti società di produzione come Netflix e Hallmark. Si è rivelata una preziosa aggiunta all'industria cinematografica di Vancouver, offrendo una gamma di ambientazioni per dare vita alle storie sul grande e piccolo schermo.

