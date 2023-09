Tenfold Creative lancia la campagna "Made of Colour" per i sistemi di acqua piovana della serie Stratus Design di Marley Nuova Zelanda

Tenfold Creative ha recentemente introdotto una nuova campagna per i sistemi di acqua piovana Stratus Design Series di Marley Nuova Zelanda. La campagna, chiamata "Made of Colour", utilizza animazioni con movimenti fluidi per evidenziare un vantaggio chiave del prodotto. A differenza di molti prodotti della concorrenza che hanno una finitura verniciata, la gamma Stratus si distingue per il fatto che il suo colore è incorporato a livello molecolare, risultando in una finitura vibrante e di lunga durata.

I sistemi per l'acqua piovana della serie Stratus Design sono disponibili in una varietà di colori di copertura popolari, tra cui Black, Grey Friars, Ironsand e FlaxBlack, insieme a eleganti finiture metalliche come Copper e Titanium. Questa vasta gamma di opzioni rende Stratus la scelta ideale per progettisti e proprietari di case che desiderano migliorare l'attrattiva visiva delle loro proprietà.

La campagna è stata sviluppata da Tenfold Creative, con il coinvolgimento di persone chiave tra cui Scott Townsend, General Manager Marketing di Marley New Zealand, e Nigel Montgomery, Senior Product Manager. Il team creativo di Tenfold Creative, guidato dal partner creativo Jon Raymen, dal Group Account Director Hayley Wallace e dall'amministratore delegato Brendon Gleeson, ha lavorato in collaborazione per dare vita alla campagna.

L'animazione in movimento fluido presente nella campagna è stata creata da InlandStudio, sotto la direzione di Gonzalo Nogues.

Nel complesso, la campagna "Made of Colour" mette in mostra le caratteristiche uniche dei sistemi di raccolta dell'acqua piovana della serie Stratus Design di Marley Nuova Zelanda e mette in risalto la loro capacità di aggiungere un tocco di eleganza e durata a qualsiasi proprietà.

– Sistemi per l'acqua piovana Stratus Design Series: una gamma di sistemi per l'acqua piovana offerti da Marley New Zealand, caratterizzati dal colore incorporato a livello molecolare, che risulta in una finitura attraente e resistente.

– Dieci volte creativo

– Marley Nuova Zelanda