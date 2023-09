Gli investitori si preparano ad un fine settimana volatile tra le preoccupazioni della Cina e la forza del dollaro

Gli investitori attendono con impazienza la fine della settimana poiché le preoccupazioni per le restrizioni cinesi sugli iPhone e il rafforzamento del dollaro continuano a gettare un'ombra sui mercati globali. Le notizie secondo cui la Cina frena l'uso degli iPhone da parte dei dipendenti statali hanno portato a un calo significativo della capitalizzazione di mercato di Apple, con circa 200 miliardi di dollari spazzati via in soli due giorni. Ciò ha influenzato anche il più ampio settore tecnologico statunitense e ha portato a un calo delle azioni dei principali fornitori Apple in Asia. Poiché le entrate di Apple dipendono fortemente dalla Cina, dove migliaia di lavoratori sono impiegati dall’azienda e dai suoi fornitori, l’impatto di questi freni è significativo.

Allo stesso tempo, la cinese Huawei Technologies ha avviato la prevendita del suo nuovo smartphone, il Mate 60 Pro+, che si aggiunge al successo della capacità dell'azienda tecnologica cinese di superare le sanzioni statunitensi. Ciò si aggiunge ulteriormente alla concorrenza e alle sfide affrontate da Apple nel mercato globale.

L’aumento dei rendimenti statunitensi e le aspettative di tassi di interesse elevati e sostenuti hanno contribuito alla recente forza del dollaro. Il dollaro è sulla buona strada per registrare un’ottava settimana consecutiva di guadagni contro un paniere di valute. Gli strateghi Forex suggeriscono che superare la forza del dollaro sarà una sfida per la maggior parte delle principali valute entro la fine dell'anno. Ciò ha esercitato pressione su altre valute, come lo yuan onshore e lo yen, con lo yuan che ha raggiunto il minimo di 16 anni e lo yen che si aggirava vicino alla linea psicologicamente importante di 145 per dollaro.

Mentre l’Europa si sveglia, gli investitori si preparano per un fine settimana potenzialmente volatile. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha registrato una serie di perdite di sette giorni, la peggiore da febbraio 2018. L'attenzione del mercato si sposterà anche su Casino, catena di supermercati francese tormentata dai debiti dopo essere stata esclusa dall'indice azionario SBF-120 di Parigi delle principali società. .

Nel complesso, la combinazione delle preoccupazioni della Cina e della forza del dollaro ha creato incertezza e volatilità nei mercati globali. Gli investitori stanno osservando da vicino questi sviluppi e il loro potenziale impatto su vari settori e valute, rendendo la fine della settimana impegnativa.

Definizioni:

– Capitalizzazione di mercato: il valore totale in dollari delle azioni in circolazione di una società.

– Forex: il mercato dei cambi in cui vengono scambiate le valute.

– Prevendita: l’atto di vendere un prodotto prima che venga ufficialmente rilasciato al pubblico.

– Settore tecnologico: la porzione del mercato azionario che comprende aziende focalizzate su prodotti e servizi legati alla tecnologia.

Fonte: Reuters (Ankur Banerjee)