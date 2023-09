Sensor Tower affronta licenziamenti e ristrutturazioni come azienda di market intelligence

By

Sensor Tower, un'importante società di market intelligence specializzata nell'economia delle app, ha recentemente subito un significativo ridimensionamento, con il licenziamento di circa 40 dipendenti. Tra le partenze degne di nota figurano i dirigenti di alto livello, come il CMO, il CFO e il chief product officer. I licenziamenti hanno colpito vari team, tra cui finanza e marketing.

Sebbene Sensor Tower abbia confermato i licenziamenti, la società non ha fornito dettagli specifici, promettendo di rilasciare una dichiarazione più esaustiva nei prossimi giorni. Secondo Melissa Sheer, pubblicista di Sensor Tower, i cambiamenti fanno parte di una riorganizzazione necessaria per posizionare l'azienda per una crescita e una redditività continue sotto una nuova leadership senior.

Sensor Tower, nota per fornire dati e approfondimenti di terze parti a sviluppatori di app, marchi, operatori di marketing ed editori, ha registrato una crescita sostanziale negli ultimi anni. Nel 2020, la società ha ricevuto un investimento di 45 milioni di dollari da Riverwood Capital, che le ha consentito di espandere i propri servizi e la propria base di clienti. L'acquisizione della società di market intelligence Pathmatics nel 2021 ha ulteriormente rafforzato la posizione di Sensor Tower sul mercato.

Il sito web di Sensor Tower evidenzia le sue partnership con i migliori marchi e aziende, a testimonianza del suo riconoscimento e della sua rilevanza nel settore. I suoi dati vengono regolarmente citati da pubblicazioni affidabili come The Wall Street Journal, Fortune e Bloomberg.

Sfortunatamente, l’anno 2023 ha visto numerosi licenziamenti nel settore tecnologico, che hanno colpito sia le grandi aziende che le startup più piccole. Aziende come Google, Amazon, Microsoft e Yahoo hanno fatto ricorso alla riduzione della forza lavoro, riflettendo le sfide affrontate da molte aziende nell’attuale panorama economico.

Fonte: TechCrunch