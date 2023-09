Charles Martinet diventa Mario Ambassador: un nuovo ruolo spiegato

L'amato doppiatore di Nintendo, Charles Martinet, noto per aver doppiato Mario per oltre 25 anni, assume il nuovo ruolo di "Mario Ambassador". In un video pubblicato da Nintendo, Martinet e Shigeru Miyamoto discutono di questa emozionante transizione e della storia di Martinet con il personaggio.

In qualità di Ambasciatore di Mario, il ruolo di Martinet comporterà viaggiare in tutto il mondo per condividere la gioia della famiglia Mario e connettersi con i fan. Ha espresso il suo entusiasmo nell'incontrare i fan durante gli eventi e nell'interagire con coloro che lo hanno supportato nel corso degli anni.

Miyamoto, il creatore di Mario, ha elogiato Martinet per la sua dedizione nel diffondere gioia e portare sorrisi sui volti delle persone. Miyamoto ha sottolineato che il nuovo ruolo di Martinet gli consentirà di continuare a viaggiare, interpretando le amate voci di Mario durante gli eventi, firmando autografi e interagendo con i fan.

Le speculazioni sul ruolo di Martinet sono cresciute a giugno dopo l'annuncio di nuovi giochi a tema Mario, come Super Mario Bros Wonder e WarioWare: Move It. Alcuni fan hanno notato che le voci nei trailer non sembravano quelle di Martinet, provocando discussioni sui social media. Tuttavia, Nintendo ha confermato ad agosto che Martinet si sarebbe dimesso dalla voce di Mario, esprimendo la propria gratitudine e onorando il suo contributo al franchise.

I fan di Mario possono aspettarsi le prossime uscite come Super Mario Bros Wonder, in uscita a ottobre, dove verranno introdotte nuove voci per alcuni personaggi di Mario. Resta da vedere come queste nuove voci verranno accolte dalla comunità dei videogiochi.

Con il suo nuovo ruolo di Ambasciatore di Mario, Charles Martinet continuerà a essere una presenza amata nella comunità dei giocatori, diffondendo gioia e connettendosi con i fan di tutto il mondo.

