Nintendo termina i nuovi aggiornamenti dei contenuti per Mario Kart Tour

Nintendo ha recentemente annunciato che non rilascerà più nuovi contenuti per il suo popolare gioco di corse mobile, Mario Kart Tour, dopo il 4 ottobre. In un messaggio di gioco condiviso sui social media da un dataminer chiamato OatmealDome, Nintendo ha espresso la sua gratitudine alla community per aver giocato e ha rivelato che i futuri tour del gioco includeranno contenuti già rilasciati. Ciò significa che in futuro non verranno aggiunti nuovi percorsi, piloti, kart o alianti e il contenuto esistente verrà riciclato a tempo indeterminato.

Nonostante la mancanza di nuovi aggiornamenti, Eurogamer riferisce che il gioco rimarrà giocabile per il prossimo futuro. Mario Kart Tour, lanciato a settembre 2019, è stato un enorme successo per Nintendo, generando circa 293 milioni di dollari di entrate a livello globale a settembre 2022. Tuttavia, il gioco ha dovuto affrontare una buona dose di polemiche, con critiche rivolte al suo "Spotlight Pipes", che funzionava come loot box con probabilità non rivelate. Questi tubi sono stati rimossi nel settembre 2022, ma Nintendo sta attualmente affrontando un'azione legale collettiva da parte di un genitore il cui figlio avrebbe speso $ 170 su Spotlight Pipes a sua insaputa.

Sebbene non siano previsti nuovi aggiornamenti per Mario Kart Tour, Nintendo continua a lavorare su altri giochi per dispositivi mobili come Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes e Super Mario Run. Inoltre, la società sta espandendo le proprie iniziative imprenditoriali in aree come l'organizzazione di eventi, oltre al recente successo con The Super Mario Bros. Movie.

