Nintendo smetterà di aggiungere nuovi contenuti al gioco mobile Mario Kart Tour

Nintendo e l'editore di giochi DeNA cesseranno di creare nuovi contenuti per il popolare gioco mobile Mario Kart Tour a partire dal 4 ottobre. Questa mossa suggerisce che Nintendo potrebbe spostare la sua attenzione dai giochi mobili.

Per celebrare l'anniversario del gioco, nuovi contenuti verranno rilasciati come parte dell'Anniversary Tour a partire dal 20 settembre. Tuttavia, dopo il lancio del Battle Tour il 4 ottobre, Nintendo rilascerà solo i vecchi contenuti. La società ha dichiarato: "Non verranno aggiunti nuovi percorsi, piloti, kart o alianti dopo il Battle Tour a partire dal 04/10/2023". Nintendo non ha fornito una spiegazione per questa decisione, ma ha espresso la speranza che i giocatori continuino a divertirsi con il gioco.

Mario Kart Tour è stato un successo significativo per Nintendo, diventando il secondo gioco mobile con i maggiori guadagni dopo Fire Emblem Heroes. Con 230 milioni di download, ha generato entrate per circa 243 milioni di dollari. Tuttavia, i giochi mobile hanno rappresentato una percentuale relativamente piccola dei guadagni complessivi di Nintendo rispetto a concorrenti come Activision e Take-Two.

Nonostante lo scarso successo di Nintendo nel mercato dei giochi mobili, altre aziende hanno continuato a investire in questo settore. Sony, ad esempio, prevede che circa il 50% dei suoi giochi sarà disponibile su dispositivi mobili e PC entro il 2025, con il 20% dei nuovi giochi PlayStation sviluppati per smartphone. Nel perseguire questo obiettivo, lo scorso anno Sony ha lanciato la divisione mobile PlayStation Studios.

La decisione di Nintendo di interrompere l'aggiunta di nuovi contenuti a Mario Kart Tour riflette le sfide che l'azienda ha dovuto affrontare nel settore dei giochi mobili. Tuttavia, resta da vedere se questa mossa significherà un cambiamento più ampio nella strategia complessiva di Nintendo.

Fonte:

Videogiochi Chronicle