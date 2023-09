Marathon Digital Holdings avvia accordi di scambio per titoli senior convertibili

Marathon Digital Holdings, una società di tecnologia per asset digitali, ha stipulato accordi di scambio negoziati privatamente con alcuni detentori delle sue obbligazioni senior convertibili all'1.00% con scadenza nel 2026. Le azioni della società hanno subito un calo dell'8%, scendendo a 11.41 dollari, in seguito all'annuncio.

In base a questi accordi, Marathon Digital Holdings intende scambiare le sue obbligazioni del 2026, per un valore totale di 417 milioni di dollari, con circa 26.2 milioni di azioni di nuova emissione. È importante notare che Marathon non riceverà alcun ricavato in contanti dall’emissione di queste azioni. Il numero finale di azioni da emettere deve ancora essere determinato.

Inoltre, la società compenserà gli investitori in contanti per gli interessi maturati e non pagati sulle obbligazioni scambiate. Una volta completato lo scambio, rimarranno in circolazione obbligazioni per un valore di circa 331 milioni di dollari.

Marathon Digital Holdings ha raggiunto il suo massimo in 52 settimane di 19.88 dollari il 14 luglio, ma da allora ha registrato un calo del 15% negli ultimi 12 mesi.

Questa mossa strategica di Marathon Digital Holdings mira a ristrutturare il proprio debito e potenzialmente a rafforzare la propria posizione finanziaria. Scambiando i suoi titoli senior convertibili con azioni di nuova emissione, la società cerca di far fronte alle proprie passività fornendo allo stesso tempo agli investitori l'opportunità di una maggiore partecipazione azionaria.

Nel complesso, la decisione di Marathon Digital Holdings di avviare questi accordi di scambio rappresenta un passo significativo nei suoi sforzi continui per ottimizzare la propria struttura di capitale e soddisfare le proprie esigenze di finanziamento a lungo termine.

Definizioni:

– titoli senior convertibili: sono titoli di debito che possono essere convertiti in un numero predeterminato di azioni della società emittente a scelta del portatore dei titoli.

Fonte:

– Chris Wack, [email protected] – The Wall Street Journal