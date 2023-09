Quando un'auto rotta diventa una soluzione rapida: storie speciali del meccanico

In una sorprendente svolta degli eventi, un venditore di BMW i3 con sede a Sacramento si è trovato nel peggior incubo di un venditore quando un acquirente ha riparato la sua auto rotta in pochi minuti, aggiungendo $ 3,000 di valore. Questa storia ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando anche l'attenzione di Adam Savage di Mythbusters. Lo stesso scenario è accaduto all’autore di questo articolo, che si trovava dal lato della correzione dell’equazione.

L'autore condivide la sua esperienza di guida per quattro ore da Detroit per ritirare una Jeep gratuita offerta da uno studente universitario della Ohio State University. Il problema con la Jeep si è rivelato essere un semplice problema con i bulloni della piastra flessibile, che l'autore ha risolto in pochissimo tempo. Invece di partire con la Jeep, l'autore ha deciso di non turbare il venditore e ha lasciato che fosse lui a sistemarlo. L'autore sottolinea che la loro intenzione non era quella di approfittare della situazione ma di fare la cosa moralmente giusta.

L'articolo prosegue discutendo l'elenco di una BMW i3 rotta. Il venditore descrive il problema con l'elettronica del motore elettrico dell'auto e come potrebbe essere stato causato da un guasto o da un guasto del sensore. Nonostante il problema, il venditore sottolinea che il resto dell'auto, compresa la batteria, è in ottime condizioni. Questa inserzione offre un'opportunità per qualcuno esperto di meccanica o che ha bisogno di pezzi di ricambio per riparare un i3 distrutto.

Le storie del venditore della BMW i3 e dell'autore di questo articolo evidenziano il potenziale valore che può essere aggiunto a un'auto rotta con un po' di conoscenza e impegno. Solleva anche la questione di quale sia la cosa giusta da fare quando si presentano tali opportunità. Mentre alcuni possono dare priorità al guadagno personale, altri danno priorità alle considerazioni morali. In definitiva, la decisione spetta all’individuo e alle sue circostanze.

Fonte:

- Jalopnik articolo: "Ecco cosa è successo quando ho guidato 500 miglia per ritirare un'auto gratis"

Definizioni:

– Speciale meccanico: termine usato per descrivere un veicolo offerto a un prezzo basso a causa dei suoi problemi meccanici, nella speranza che l'acquirente sia in grado di ripararlo e ripristinarne il valore.

– Bulloni della piastra flessibile: bulloni che fissano la piastra flessibile, un componente che collega il motore al convertitore di coppia in un sistema di trasmissione automatica.

– Elettronica del motore elettrico (EME): si riferisce all'inverter che converte la corrente CC dalla batteria in CA per il motore elettrico in un veicolo elettrico. Coperto da garanzia per un determinato periodo di tempo.

– La Jeep: riferimento al veicolo specifico menzionato nell'articolo, una Jeep che l'autore ha riparato prima di lasciarla riparare dal venditore originale.