MagLight: un accessorio per smartphone rivoluzionario per gli appassionati di fotografia

Moonside ha presentato il suo ultimo prodotto innovativo, MagLight, un power bank MagSafe dotato di una striscia luminosa RGB integrata. Progettato per migliorare sia le funzionalità di ricarica che quelle fotografiche dello smartphone, questo accessorio risponde alla necessità di un'illuminazione superiore nella fotografia da smartphone.

Il MagLight è dotato di una batteria da 4000mAh che non solo alimenta le luci LED ma carica anche lo smartphone. Le strisce LED dinamiche possono essere utilizzate sia con la fotocamera anteriore che con quella principale, fornendo foto notevolmente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Gli utenti Android possono anche utilizzare MagLight con l'aiuto di adesivi magnetici che rendono i loro dispositivi compatibili con MagSafe.

Con i suoi 67 LED, MagLight offre opzioni di illuminazione versatili. Gli utenti possono controllare ciascun LED individualmente, regolando la luminosità, la temperatura del colore e scegliendo tra 16 milioni di colori. Le luci possono essere utilizzate per impostazioni di bianco caldo e freddo per selfie dall'aspetto naturale, colori vivaci per la fotografia artistica o anche per il light painting a lunga esposizione. Inoltre, le luci possono essere sincronizzate con la musica per un'esperienza simile a un concerto. MagLight funziona anche come torcia o luce ambientale e può integrarsi con le case intelligenti.

A parte le sue capacità di illuminazione, MagLight funge da power bank affidabile. Con uno spessore di soli 14 mm, il dispositivo si collega tramite potenti magneti al neodimio N52 agli iPhone MagSafe o ad altri telefoni con attacchi ad anello magnetico compatibili. Ricarica il dispositivo in modalità wireless con una solida uscita da 15 W e fornisce una ricarica completa dello smartphone con la sua batteria agli ioni di litio da 4000 mAh.

Moonside offre accessori aggiuntivi per MagLight, come MagFlip, un supporto pieghevole che può essere utilizzato come cavalletto o supporto solo per la luce. Il MagPod, un elegante adattatore in alluminio, viene fornito con un treppiede regolabile per fotografie e videografie stabili. MagLight è attualmente disponibile a un prezzo scontato, a partire da HK $ 610 ($ 78 USD) o come parte di un pacchetto creativo per HK $ 810 ($ 103 USD) che include MagPod e MagFlip. Il prodotto verrà spedito in tutto il mondo a partire da ottobre, accompagnato da una garanzia di 1 anno.

Fonte: Lato lunare