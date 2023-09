Gli scienziati utilizzano l'apprendimento automatico per prevedere nuovi materiali magnetici senza elementi critici

Gli scienziati dell’Ames National Laboratory hanno sviluppato un modello di apprendimento automatico per prevedere nuovi materiali magnetici senza utilizzare elementi scarsi. Questo approccio innovativo si concentra sulla temperatura Curie di un materiale, offrendo un percorso più sostenibile per le future applicazioni tecnologiche.

I magneti ad alte prestazioni, cruciali per tecnologie come l’energia eolica, l’archiviazione dei dati, i veicoli elettrici e la refrigerazione magnetica, contengono tradizionalmente elementi critici come il cobalto e i materiali delle terre rare. Tuttavia, questi materiali sono molto richiesti e hanno una disponibilità limitata. Per affrontare questo problema, i ricercatori dell'Ames National Laboratory hanno mirato a progettare nuovi materiali magnetici con materiali critici ridotti.

L’apprendimento automatico, un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale, ha svolto un ruolo cruciale in questa ricerca. Il team ha utilizzato dati sperimentali e modelli teorici per addestrare il proprio algoritmo di apprendimento automatico. La temperatura di Curie, che è la temperatura massima alla quale un materiale mantiene il suo magnetismo, è servita come parametro vitale nella previsione di nuovi materiali magnetici.

Lo sviluppo del modello di apprendimento automatico è stato uno sforzo per utilizzare la scienza fondamentale nel campo. Addestrando il modello con materiali magnetici noti, i ricercatori hanno stabilito una relazione tra le caratteristiche della struttura elettronica e atomica e la temperatura di Curie. Ciò ha consentito al modello di prevedere potenziali materiali candidati.

Per convalidare il modello, il team si è concentrato su composti a base di cerio, zirconio e ferro. I ricercatori hanno sintetizzato e caratterizzato con successo questi materiali e il modello di apprendimento automatico ha previsto con precisione la loro temperatura di Curie. Questo risultato positivo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un metodo ad alto rendimento per la progettazione di nuovi magneti permanenti.

L’uso dell’apprendimento automatico nella scoperta di nuovi materiali magnetici offre un’alternativa sostenibile ed efficiente al tradizionale approccio sperimentale. Risparmiando tempo e risorse, questo approccio apre la strada allo sviluppo di magneti ad alte prestazioni utilizzando abbondanti componenti domestici. I ricercatori dell’Ames National Laboratory sono impegnati a scrivere l’apprendimento automatico basato sulla fisica per un futuro sostenibile.

