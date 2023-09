Sheldon Menery, creatore del formato Commander di Magic: The Gathering, muore

Sheldon Menery, il creatore di Commander, lo stile di gioco più popolare del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering, è morto dopo una battaglia contro il cancro durata sette anni. La moglie di Menery, Gretchyn Melde, ha annunciato la sua scomparsa pacifica su Facebook, seguita da un'ondata di condoglianze da parte della comunità dei giochi da tavolo.

Commander è un formato multiplayer di Magic che consente a tre o più giocatori di partecipare con mazzi unici da 100 carte e un unico personaggio leader. Originariamente progettato come gioco per due giocatori, Commander offre uno stile di gioco più casual e incoraggia l'espressione creativa. Lo stesso Menery aveva un mazzo distintivo chiamato "You Did This To Yourself", che utilizzava le carte degli avversari come armi contro di loro.

Il formato Commander è nato dal formato Elder Dragon Highlander (EDH), che Menery ha incontrato durante il suo periodo militare. In qualità di giudice di alto rango del Magic Pro Tour, Menery ha svolto un ruolo fondamentale nel perfezionare ed espandere la variante EDH, stabilendo infine l'organo di governo del formato, noto come The Commander Rules Committee. Questa organizzazione di volontari, in collaborazione con Wizards of the Coast, l'editore di Magic: The Gathering, fornisce indicazioni su modifiche alle regole, carte bandite e nuove carte per il formato Commander.

Menery vedeva Commander come una rottura con la competizione di Magic e sottolineava la sua capacità di essere condiviso e apprezzato con gli amici. I suoi contributi a Magic si sono estesi oltre il formato Commander. È stato determinante nel dare forma al programma degli arbitri e ha servito come arbitro competitivo di livello 5 di Magic. Menery è stato anche uno scrittore prolifico e un creatore di contenuti, condividendo la sua esperienza attraverso articoli, video e podcast.

Wizards of the Coast ha espresso la sua profonda tristezza per la perdita di Sheldon Menery e ha riconosciuto il suo significativo contributo alla comunità di Magic. Hanno elogiato Menery come pioniere, influencer e membro venerato della community di Magic: The Gathering. Lascia dietro di sé un'eredità duratura attraverso il suo lavoro sul formato Commander e la sua dedizione nel rendere il gioco un'esperienza accogliente e divertente per giocatori di ogni provenienza.

L'impatto di Sheldon Menery sulla community di Magic non può essere sopravvalutato. Sarà ricordato per la sua gentilezza, generosità e passione per il gioco. La sua perdita è profondamente sentita da coloro che lo conoscevano e la sua eredità vivrà attraverso innumerevoli giocatori.

Fonti: Facebook, Poligono