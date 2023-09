Il rivenditore di lusso danese migliora la gestione degli ordini per un'esperienza di acquisto senza interruzioni

Tecsys Inc., fornitore leader di software per la gestione della catena di fornitura e il commercio omnicanale, ha collaborato con Magasin du Nord, una rinomata catena di grandi magazzini danese, per migliorare le proprie capacità di gestione degli ordini. Utilizzando il software componibile di gestione degli ordini di Tecsys, Omni™ OMS, Magasin du Nord è in grado di offrire ai propri clienti un'esperienza di acquisto unificata che integra perfettamente sia i canali in negozio che quelli online.

Magasin du Nord, con oltre 150 anni di esperienza nel mercato scandinavo, riconosce la necessità di adattarsi al panorama dei consumatori in evoluzione. Grazie alle funzionalità modulari di Omni™ OMS di Tecsys, il rivenditore può soddisfare le mutevoli richieste dei propri clienti e rafforzare le proprie operazioni di back-end per un'esecuzione efficiente degli ordini.

Sfruttando la flessibilità della piattaforma Tecsys, Magasin du Nord può personalizzare i propri canali di vendita per soddisfare le preferenze della propria clientela. Ciò include l'offerta di opzioni come il ritiro degli armadietti, il servizio "clicca e ritira" e i servizi di spedizione a domicilio. Gli algoritmi intelligenti di Omni™ OMS consentono inoltre l'instradamento ottimale degli ordini in base alle categorie di prodotto e ai dati di inventario, garantendo un'evasione efficiente nel rispetto delle preferenze del cliente.

La collaborazione tra Tecsys e Magasin du Nord riflette l'impegno del rivenditore nel fornire esperienze di acquisto personalizzate. L'implementazione di Omni™ OMS consente a Magasin du Nord di fornire aggiornamenti di inventario in tempo reale e disponibilità accurata delle scorte su tutte le piattaforme di vendita. Questo livello di trasparenza migliora la soddisfazione del cliente e stabilisce un punto di riferimento per l’eccellenza omnicanale.

Adam Krajewski, vicepresidente dei servizi professionali di Tecsys, sottolinea il successo della modernizzazione dell'IT logistico presso Magasin du Nord. Sottolinea il vantaggio competitivo che il rivenditore ottiene attraverso le capacità di gestione degli ordini di riferimento fornite da Omni™ OMS. Basandosi su questo successo, la partnership tra Tecsys e Magasin du Nord mira a continuare a stabilire nuovi standard per il settore della vendita al dettaglio.

La collaborazione di Magasin du Nord con Tecsys rappresenta una visione strategica eseguita con precisione tecnica. In qualità di azienda che da oltre un secolo è in prima linea nella fornitura di esperienze straordinarie ai clienti, Magasin du Nord si impegna a migliorare ulteriormente la propria eredità di eccellenza con il supporto di Tecsys.

