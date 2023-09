macOS Sonoma: cosa aspettarsi dall'ultima versione di macOS

Apple ha annunciato la data di rilascio di macOS Sonoma, noto anche come macOS 14, che sarà disponibile al pubblico il 26 settembre. Quest'ultima versione di macOS offre diverse nuove funzionalità che migliorano l'esperienza dell'utente e la rendono più simile a iOS.

Uno degli aggiornamenti chiave di macOS Sonoma è l'aggiunta di widget desktop, che consentiranno agli utenti Mac di personalizzare i propri desktop con widget utili e interattivi. Questa funzionalità è stata molto popolare sui dispositivi iOS e ora gli utenti Mac possono godere della stessa comodità e funzionalità.

La videoconferenza è diventata una parte essenziale della nostra vita e macOS Sonoma mira a migliorare questa esperienza con nuove funzionalità. Il sistema operativo introdurrà strumenti di condivisione dello schermo e un Presenter Overlay, che consentirà ai relatori di spostarsi davanti a uno schermo condiviso durante le videochiamate.

Anche Safari, il browser predefinito in macOS, riceverà aggiornamenti significativi a Sonoma. Una delle aggiunte degne di nota sono i profili del browser, che consentono agli utenti di creare diversi set di segnalibri e personalizzare la propria esperienza di navigazione in base alle proprie preferenze. Inoltre, la funzionalità di ricerca in Safari sarà più reattiva, fornendo agli utenti risultati più rapidi e accurati.

Per installare macOS Sonoma, avrai bisogno di un dispositivo compatibile. I primi modelli che supportano questo sistema operativo includono MacBook o Mac Mini 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 o Mac Studio 2022. È importante assicurarsi che il tuo dispositivo soddisfi i requisiti minimi per usufruire delle funzionalità aggiornate e dei miglioramenti offerti da Sonoma.

In conclusione, macOS Sonoma promette di portare nuove interessanti funzionalità e miglioramenti agli utenti Mac. Con widget desktop, funzionalità di videoconferenza migliorate e un browser Safari più reattivo, quest'ultima versione di macOS fornirà un'esperienza utente migliore e una più stretta integrazione con i dispositivi iOS.

Definizioni:

– macOS: una serie di sistemi operativi sviluppati da Apple Inc. per i propri computer Macintosh.

– Sonoma: il nome in codice dell'ultima versione di macOS, noto anche come macOS 14.

– iOS: il sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. per i dispositivi iPhone, iPad e iPod Touch.

Fonte:

– Monica Chin, “macOS Sonoma arriverà il 26 settembre”, The Verge.