Addio affettuoso a Lou Rabito, stimato assistente redattore sportivo e innovatore digitale presso The Inquirer

Lou Rabito, un caro membro della famiglia The Inquirer, è tristemente scomparso il 7 settembre all'età di 61 anni a causa di un cancro metastatico dell'appendice. Nel corso dei suoi 33 anni presso The Inquirer, Rabito ha ricoperto vari ruoli, tra cui assistente redattore sportivo, reporter, redattore di notizie suburbane e produttore digitale. Ha dato un contributo significativo alla pubblicazione, svolgendo un ruolo fondamentale nel trasformarla da un giornale esclusivamente cartaceo a una piattaforma digitale di successo.

Uno dei risultati più importanti di Rabito è stata la creazione della sezione sportiva delle scuole superiori Rally nel 2009. Ha supervisionato un team di scrittori, reporter freelance, fotografi e operatori video, coprendo oltre 100 scuole superiori nel sud-est della Pennsylvania e nel South Jersey. Conosciuto per le sue meticolose capacità di editing e la capacità di gestire le scadenze notturne con calma, Rabito era molto rispettato dai suoi colleghi. La sua natura accomodante e il suo atteggiamento solidale hanno ispirato molti, rendendo memorabile il loro tempo trascorso al The Inquirer.

La dedizione di Rabito al suo mestiere era evidente nel suo impegno nel migliorare il lavoro di coloro che lo circondavano. Ha fornito guida e tutoraggio, incoraggiando sempre i suoi scrittori a lottare per l'eccellenza. L'ex collega Matt Breen attribuisce a Rabito sia un editore che un insegnante, spingendoli a migliorare costantemente. L'amore di Rabito per il giornalismo si estendeva oltre il suo lavoro presso The Inquirer. In precedenza aveva lavorato presso l'Orange County Register, Pasadena Star-News e United Press International, lasciando un impatto duraturo sul settore.

Fuori dal lavoro, Rabito faceva tesoro della sua famiglia, mostrando con orgoglio le foto delle sue figlie sulla sua scrivania e condividendo le storie di sua moglie e della sua famiglia con chiunque si fermasse a chiacchierare. Era un marito, un padre e un nonno amorevole e la sua famiglia occupava un posto speciale nel suo cuore. Rabito sarà ricordato come una persona di buon cuore che ha sempre cercato di fare del suo meglio e di fare una differenza positiva nella vita degli altri.

