Logitech presenta la webcam Reach con braccio articolato flessibile

Logitech ha appena annunciato la sua ultima webcam chiamata Reach, dotata di un braccio flessibile e articolato. Questo design innovativo consente un facile spostamento e persino riprese video rivolte verso il basso, rendendolo perfetto per presentazioni show-and-tell non digitali. L'angolazione verso il basso della fotocamera consente agli utenti di catturare video di oggetti sulle loro scrivanie, rendendolo ideale per riunioni remote interattive, tutoraggio online, live streaming e varie altre presentazioni.

Per garantire un posizionamento ottimale, Logitech consiglia agli utenti di disporre prima il contenuto che desiderano mostrare, quindi di regolare la fotocamera di conseguenza. La webcam ha più assi di articolazione, simili a un supporto per microfono, offrendo una maggiore versatilità nell'acquisizione di vari punti di osservazione. È dotato di un pulsante per il movimento verticale, una funzione di zoom senza perdita di dati fino a 4.3x e un'impugnatura per le regolazioni verticali. La webcam include anche indicatori di guida integrati per mantenere l'immagine in posizione verticale mentre la telecamera si muove.

La webcam Reach è una versione migliorata della popolare Streamcam di Logitech, con ottica in vetro migliorata e una nuova funzionalità di messa a fuoco automatica intelligente. Offre funzionalità video 1080p/60fps e fornisce un'esperienza plug-and-play collegandosi tramite USB e integrandosi perfettamente con la maggior parte dei computer e delle piattaforme di streaming. Inoltre, viene fornito con un morsetto sul bordo a basso profilo per un'esperienza utente più compatta.

Logitech non ha rivelato i dettagli esatti sui prezzi e sulla disponibilità della webcam Reach. Tuttavia, secondo un sondaggio sul sito ufficiale, i primi ad adottarlo possono aspettarsi un prezzo scontato tra $ 300 e $ 400. In particolare, Logitech utilizzerà Indiegogo Enterprise per finanziare la fotocamera, piuttosto che i tradizionali canali di vendita al dettaglio. Sfortunatamente, il supporto per webcam non sarà disponibile separatamente, poiché Logitech mira a fornire una soluzione end-to-end anziché un semplice supporto.

Oltre alla divisione fotocamere, Logitech ha recentemente fatto progressi anche in altri settori. Ciò include una gamma rinnovata di tastiere Pebble e un aggiornamento del mouse da gioco G Pro X Superlight.

Fonti: The Verge, Logitech.