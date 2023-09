Logitech svela Reach: una webcam versatile per presentazioni remote e live streaming

Logitech ha annunciato il lancio della sua nuova webcam, Reach, progettata per riunioni remote interattive, tutoraggio online, live streaming e presentazioni. La caratteristica principale di Reach è il suo braccio flessibile e articolato, che consente un facile movimento e persino riprese video rivolte verso il basso.

Con Reach, Logitech mira a fornire una soluzione per presentazioni show-and-tell non digitali in cui gli utenti possono comodamente acquisire video di oggetti sulla propria scrivania. L'articolazione della fotocamera segue più assi, offrendo una maggiore versatilità nell'acquisizione di contenuti video. Inoltre, Reach offre movimento verticale e zoom senza perdite fino a 4.3x, garantendo agli utenti la possibilità di mostrare i propri contenuti in modo efficace.

La fotocamera stessa è una versione migliorata della popolare Logitech Streamcam, con ottica in vetro migliorata e una nuova funzionalità di messa a fuoco automatica intelligente. Offre funzionalità video 1080p/60fps e fornisce un'esperienza plug-and-play, collegandosi tramite USB e integrandosi perfettamente con la maggior parte dei computer e delle piattaforme di streaming. Il Reach è inoltre dotato di un morsetto per bordo a basso profilo per un'esperienza utente compatta e ottimizzata.

Sebbene Logitech non abbia rivelato i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità per Reach, ai primi utilizzatori viene offerto un prezzo scontato compreso tra $ 300 e $ 400 attraverso una campagna Indiegogo Enterprise. L'azienda ha deciso di finanziare la fotocamera attraverso questa piattaforma anziché con mezzi tradizionali. Il responsabile del prodotto Logitech, Gaurav Bradoo, ha affermato che la ricerca di mercato l'ha portata a offrire una soluzione end-to-end piuttosto che un supporto autonomo.

Logitech continua a fare passi da gigante in varie aree, con i recenti aggiornamenti alla linea di tastiere Pebble e il rilascio del mouse da gioco G Pro X Superlight.

Fonte: [The Verge](fonte)