La Humane Society per Tacoma e Pierce County migliora l'accessibilità del sito web con la tecnologia assistiva Recite Me

La Humane Society per Tacoma e Pierce County ha fatto un passo avanti verso l'inclusività offrendo un'esperienza online inclusiva attraverso la tecnologia assistiva Recite Me. Questa mossa mira a rimuovere le barriere e fornire accesso a contenuti e servizi online per tutti i visitatori del sito web.

In linea con la strategia di diversità e inclusione del rifugio, i nuovi strumenti di accessibilità e supporto linguistico consentono ai visitatori di personalizzare la propria esperienza digitale. Ciò è particolarmente vantaggioso per le persone con disabilità, difficoltà di apprendimento, disabilità visive e coloro la cui prima lingua non è l'inglese. Questi strumenti rispondono alle esigenze di oltre il 25% della popolazione che potrebbe incontrare ostacoli nella navigazione sul sito web del rifugio.

La barra degli strumenti assistiva Recite Me, presente sul sito web della Humane Society for Tacoma & Pierce County, offre una gamma di funzionalità. Questi includono funzionalità di lettura dello schermo, molteplici ausili alla lettura, opzioni di stile personalizzabili e una funzione di traduzione live su richiesta. Con il supporto di oltre 100 lingue, incluse 65 opzioni di sintesi vocale, la barra degli strumenti garantisce che tutti i visitatori possano accedere alle informazioni e ai servizi del rifugio senza problemi.

Leslie Dalzell, amministratore delegato della Humane Society per Tacoma e Pierce County, sottolinea l'importanza di creare un ambiente inclusivo in cui i membri della comunità si sentano benvenuti e inclusi. L'aggiunta della barra degli strumenti estende la portata dei loro servizi di supporto e aiuta a tenere insieme più animali domestici e famiglie.

Nel mondo digitale di oggi, le barriere all'accesso possono svantaggiare le persone che non dispongono degli strumenti necessari per navigare in modo efficace nei contenuti online. Ross Linnett, fondatore e CEO di Recite Me, sottolinea l'importanza di fornire un'esperienza online inclusiva che soddisfi le esigenze di tutti gli individui. Con un numero sempre maggiore di organizzazioni che adottano strumenti di accessibilità, diventa più facile per coloro che devono affrontare barriere online accedere senza problemi a informazioni e servizi.

Per esplorare lo strumento di supporto per l'accessibilità del rifugio, visitare il sito web della Humane Society for Tacoma & Pierce County e fare clic sull'opzione "Strumenti di accessibilità" in alto a destra nella pagina.

Fonti: The Humane Society per Tacoma e Pierce County