Wall Street crolla a causa dei cordoli degli iPhone in Cina

Wall Street ha registrato una flessione poiché la decisione del colosso tecnologico Apple di frenare gli iPhone in risposta alle restrizioni cinesi sull'uso degli iPhone ha causato una svendita dei titoli tecnologici. La preoccupazione più ampia è che l’azione della Cina potrebbe estendersi oltre gli iPhone e colpire altre aziende tecnologiche, in particolare i produttori di chip. Le azioni Apple sono scese del 2.9% per il secondo giorno consecutivo in risposta all'ampliamento dei limiti imposti dalla Cina, che ora vieta ai dipendenti statali di utilizzare iPhone al lavoro. Secondo quanto riferito, la Cina sta valutando la possibilità di estendere questo divieto ad altre aziende e agenzie statali. Il momento è sfavorevole per Apple, con l’avvicinarsi del rilascio dell’attesissimo iPhone 15.

Inoltre, Wall Street ha dovuto affrontare pressioni a causa dei dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, che hanno rivelato una diminuzione del numero di americani che hanno presentato domanda di disoccupazione. Con solo 216,000 richieste, questo rappresenta il livello più basso da febbraio. Gli investitori sono preoccupati per la risposta della Federal Reserve a questi dati, in quanto potrebbero rafforzare la loro posizione restrittiva di politica monetaria guidata dalle preoccupazioni per l'inflazione persistente. Nonostante l'ansia, il mercato prevede che la Fed manterrà i tassi invariati questo mese (a circa il 93%), ma la probabilità di una pausa a novembre è molto più bassa, pari al 53.5%.

Nonostante questi sviluppi, il mercato azionario australiano sembra essere rimasto sostanzialmente inalterato. I futures indicano un leggero rialzo con l'ASX SPI in rialzo dello 0.1% a 7,168 punti alle 7:30 AEST. Resta da vedere come si svolgerà la giornata, ma per il momento si prevede un inizio tranquillo.

